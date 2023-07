Cuidado con las garrapatas

Creo que la mayoría de las personas han tenido que lidiar con este repugnante insecto. Ya sea porque hay alguna mascota infectada o por alguna picadura. El caso es que una “mordedura” de la garrapata puede traer serios problemas. En España los casos de infección debido a ello han aumentado un 191% en los últimos años. Y aunque no todas las personas que sufren una picadura por garrapata desarrollan la enfermedad, sí que hay que tener cuidado, acudir al médico y poner remedio lo antes posible. Hay famosos que no se han librado de esta enfermedad como Justin Bieber o una cantante mexicana llamada Thalía.

¿Dónde hay más garrapatas?

En España podemos decir que Castilla y León se lleva la palma. Sus amplios bosques y su clima húmedo con importante vegetación, la convierten en la zona endémica de estos insectos. Suelen proliferan al final del verano y principios de otoño. No todas las garrapatas transmiten enfermedades con su picadura; únicamente entre el 20-25% de ellas lo hacen. De ellas entre el 1 y 3% desarrollan enfermedades.

Para que haya más posibilidades que contagio e infección, el insecto debe permanecer “pegado” a la persona entre 24 y 48 horas. Suelen ser las garrapatas de patas negras y en la fase de desarrollo llamada ninfa, justo antes de ser adultas. Pueden transmitir enfermedades debido a que contagian una bacteria muy mala y peligrosa llamada Borrelia.

Las garrapatas usan animales como roedores, pájaros o ciervos a los que pican. Si estos están contagiados con la Borrelia, ésta pasa a la garrapata que se convierte en un trasmisor cuando pica. La enfermedad que provoca la picadura se llama ENFERMEDAD DE LYME. En 1975 en un pequeño pueblo del estado americano de Connecticut llamado Old Lyme se diagnosticaron muchos casos parecidos con la clínica que vamos a describir a continuación. Tras muchas investigaciones se halló al culpable: Borrelia Bugdogferi. Es por ello por lo que se denomina así.

¿Qué síntomas provoca una picadura?

Hay diferentes etapas de la evolución tras una picadura y la enfermedad que desarrolla se llama ENFERMEDAD DE LYME.

Etapa 1. Eritema migrans.

Es un enrojecimiento en la zona de la picadura; a veces incluso podemos identificar un pequeño orificio donde se ha producido. Es típico que sea más frecuente en niños. Además es grande, mide más de 5 cm y su forma característica es similar a una diana: punto central rojo y aros rojizos alrededor. Suele aparecer a las 2-3 semanas de la picadura y en zonas como el abdomen o la nuca. Es posible que la persona infectada tenga fiebre o malestar general tipo cuadro catarral. Esa lesión tarda en desaparecer pudiendo durar un mes o incluso más.

Etapa 2. Infección diseminada temprana.

Si no se ha controlado o detectado la infección, es posible que el germen se disemine por el resto de órganos y aparato, y no como hasta ahora únicamente en la piel. Se evidencian múltiples lesiones “en diana” como la original pero por todo el cuerpo, no sólo en la zona de la picadura. Eso indica que el germen se ha extendido por todo el cuerpo.

Los síntomas pasan a otro nivel:

-Cardiológico: puede provocar taquicardias y diferentes tipos de arritimias. Se puede inflamar el miocardio provocando miocarditis.

-Neurológico: meningitis que provoquen alteraciones del comportamiento que incluso pueden provocar que el enfermo cometa delitos, similar a cuadros psicóticos o debido al abuso de drogas. Se pueden inflamar los nervios de distintas partes del organismo provocando neuropatías que generan hormigueos y calambres por todo el cuerpo.

-Hepatitis e inflamación del bazo.

-Malestar general, fatiga y cuadro similar a una gripe pero de una mayor virulencia.

-Piel: en las extremidades, sobre todo en las manos, se pueden perder las uñas, la piel queda enrojecida y acartonada. Se puede ver una especie de nódulo enrojecido, como si fuera una mancha de vino en el lóbulo de la oreja y en la cara.

-Articular: provoca una artritis, llamada artritis de Lyme. Suele ser en una rodilla y provoca dolor e inflamación unos 6 meses después de haber sufrido la picadura y de ver la lesión en forma de “diana”. Se puede confundir con una enfermedad reumática pero a diferencia de ésta, el análisis es negativo para pruebas reumáticas. Es una de las manifestaciones más frecuentes de la enfermedad de Lyme .

. -Síndrome posLyme: igual que ocurre en el COVID persistente, hay muchas manifestaciones clínicas que personas que han padecido la enfermedad: cansancio, pérdidas de memoria, cefaleas, alteraciones del carácter, dolores musculares generalizados, imposibilidad de trabajar.

¿Cómo se diagnostica?

Suele pasar desapercibida la picadura, aunque debemos suponerla si provenimos de un ambiente de bosque. La picadura en forma de diana es muy característica tanto por su aspecto como por el resultado de la biopsia. Para fases más avanzadas, la presencia de anticuerpos en la sangre del paciente frente a la Borrelia es definitivo para el diagnóstico de certeza. Estos suelen permanecer positivos durante años. Hay personas que viven en áreas endémicas de la enfermedad que generan anticuerpos pero que padecen la enfermedad.

¿Tiene tratamiento?

En fases tempranas de la enfermedad, la amoxicilina acaba con la Borrelia. En fases más avanzadas se precisa tratamiento hospitalario vía intravenosa. Para la artritis, tratamientos antiinflamatorios e incluso una artroscopia para “limpiar” la rodilla de la inflamación si no hay respuesta al antibiótico (1 de cada 10 no responde). Se suelen curar entre el 70-85% de los casos y en el resto pueden quedar secuelas. Si vamos a caminar por bosques, llevar ropas claras y de manga larga para que podamos detectar si se nos pega alguna. Revisar a nuestras mascotas a diario. Ante una lesión en la piel diferente a una picadura normal, acudir al médico.