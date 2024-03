David Sánchez sueña con sus terceros Juegos Olímpicos

Nunca es fácil poder conseguir un billete para unos Juegos Olímpicos. Y mucho menos aún cuando se tratan de los terceros. Ese es el objetivo de David Sánchez (20 de julio de 1994, El Ejido, Almería), quien parte con grandes posibilidades de poder estar este próximo verano en París. Y todo por un sueño, ser medallista olímpico. Después de haber estado tanto en Río de Janeiro como en Tokio, los cuales finalmente se celebraron en 2021 y estuvieron marcados por la pandemia, el haltera ejidense espera estar presente y disfrutarlo "incluso más que los anteriores".

Aunque parte con serias opciones de poder conseguir el billete para el evento deportivo por excelencia, el ejidense es consciente de la enorme dificultad que tiene ello. "Tengo que defender mi posición porque solo van diez a los Juegos", recuerda David Sánchez, quien desde el 2022 reside en el Centro de Alto Rendimiento de León, a falta de apenas un par de semanas para que se dispute el último clasificatorio para París 2024. De esta manera, afirma con rotundidad que "este deporte es de todos el más complicado para ir porque solo van diez en todo el mundo". Una cita que afirma que "afrontaría con mucha ilusión y estaría orgulloso". No es para menos, muy pocos deportistas pueden decir que han estado en hasta tres Juegos Olímpicos.

Pero hubo un momento, después de la cita olímpica en Tokio, que pudo suponer un cambio por completo en su vida y su carrera deportiva. "Fui lesionado porque tenía tenía una lesión de cadera y me dijeron los médicos que tal vez no pudiera volver al alto rendimiento", comienza a explicar. "Estuve un año que era complicado para mí porque no podía entrenar con rehabilitación y eso, yo tenía el miedo porque muchas veces me dolía la cadera después de haberme operado y el cambio a León me dio una gran motivación con médicos poder conseguir entrenar duro", expresa mientras va recordando aquel duro momento. "Me veía ya casi fuera del deporte y el año pasado hice mi mejor año y a día de hoy estoy clasificado a los Juegos Olímpicos", llega a asegurar. "Ha sido un sueño cumplido", añade David Sánchez, quien añade que "con infiltraciones y con fisio y todo eso y con mucha motivación salí adelante".

Además, estos serán los primeros que se celebren en Europa desde que allá por el 2016 alcanzara el sueño olímpico por vez primera. Aunque "unos Juegos Olímpicos son unos Juegos Olímpicos", reconoce al mismo tiempo que asegura que "aunque sea en Australia sería lo mismo para mí". "Los Juegos Olímpicos es lo más grande que todo un deportista puede tener", señala el ejidense, quien no quiere ponerse freno alguno. "Cada ciclo olímpico que hago y es lo que quiero ir y los siguientes serían los cuartos querré incluso ir con más ganas y no por el hecho de haber ido a dos me conformo", no duda en manifestar. Una experiencia que considera que le puede aportar algo más de tranquilidad durante la competición. Pero con una premisa clara: "Son unos Juegos Olímpicos y ahí es verdad que hay mucha presión y muchos nervios, pero creo que los disfrutaría más que los anteriores".

"Mi sueño sería subirme a un podio olímpico, obviamente me dejaré la piel para ello"

En esta línea, pese a haber acudido ya a dos citas olímpicas David Sánchez quiere más y por qué no soñar con un medalla. "La medalla olímpica es lo más grande que hay. Mi sueño sería subirme a un podio olímpico, obviamente me dejaré la piel para ello", no duda en afirmar. Al mismo tiempo que quiere sacarse la espina de sus dos participaciones "de haberlo podido hacer un poco mejor". Palabras que vienen a reafirmar las altas aspiraciones de quien ya es toda una figura de la halterofilia a nivel internacional.

Asimismo, en las últimas semanas ha tenido que afrontar el momento que ningún deportista quiere que llegue, el de sufrir una lesión. "De hecho ahora he estado lesionado y voy recuperando poco a poco y por eso no pude hacerlo como tenía pensado", dice en referencia al Campeonato de Europa celebrado en el pasado mes de febrero. "Sí que fue duro sobre las dos primeras semanas después del Europeo. Las dos semanas esas anteriores era un poco duro y estaba un poco de bajón. Pero ya voy mejor y hay que seguir para adelante siempre", indica el ejidense.

Aunque ya han pasado prácticamente ocho años desde su primera vez que acudió a unos Juegos Olímpicos, David Sánchez recuerda todavía ese momento como si el tiempo no hubiera corrido. "Fue increíble porque yo desde pequeño, desde que empecé en la halterofilia mi sueño era ir a unos Juegos Olímpicos", rememora. No obstante, también indica que "lo veía muy lejos y con mucho esfuerzo, entrenando día a día y pensándolo día a día al final lo conseguí". "Si me tengo que quedar con unos Juegos Olímpicos me quedo con los de Río", asegura sin dudarlo en ningún instante.

Como tampoco olvida sus comienzos en esta disciplina deportiva cuando tan solo contaba con catorce años y el papel que jugó su hermano en ello. "Me inicié por con mi hermano, que ya él hacía halterofilia. De hecho, él sigue, es atleta internacional", explica. "El entrenador que tenía le decía a él que se apuntara su hermano y desde ahí, desde el primer día me enganché a la halterofilia y hasta hoy con veintinueve años", recuerda Sánchez. Unos inicios que supusieron un cambio por completo en su vida. "Desde ahí cambio mi vida, cambio mi vida en el deporte y luego a los dieciséis años me vine a al Centro de Alto Rendimiento de Madrid, toda mi vida en el deporte", destaca.

Un momento, el de la llamada para unirse al Centro de Alto Rendimiento de Madrid que no duda también en recordar. "Fue una gran alegría, me fui en febrero de 2011 y tenía tenía años, cuando me llamaron fue una gran alegría", señala. Un momento que marcó un antes y un después en su carrera deportiva. "Tenía muy claro desde que me llamaron que iba a estar muchos años allí y que me iba a dejar la piel entrenando día a día para poder ir los internacionales y vivir de ello", afirma sobre lo que supuso aquel momento.

David Sánchez "Sé que es duro entrar muy fuerte, estar lejos de la familia, por ejemplo, yo esta Navidad la he sacrificado, me he ido a Italia a entrenar, no estar con mi familia y así algunas Navidades, pero al que algo quiere algo le cuesta"

Y vaya si se está dejando la piel, llegando incluso a, en ocasiones, completar tres sesiones días durante su rutina diaria que explica de la siguiente manera: "Yo últimamente he estado entrando tres sesiones al día, una por por la mañana a las 9:00 horas. Me levanto a las 8:00 horas, desayuno, voy a la 9:00 horas a entrenar hasta las 11:00-11:30 horas, luego vuelvo a casa, almuerzo, me echo la siesta un poco, vuelvo a las 16:00 horas, entreno y luego a las 20:00 horas vuelvo a hacer otra sesión". Aunque indica que "eso son los días más fuertes, luego a lo mejor tengo un día de recuperación que entrenó una vez al día nada más".

Así como tampoco han sido pocos los sacrificios que ha tenido que hacer para llegar donde está. "Sé que es duro entrar muy fuerte, estar lejos de la familia, por ejemplo, yo esta Navidad la he sacrificado, me he ido a Italia a entrenar, no estar con mi familia y así algunas Navidades, pero al que algo quiere algo le cuesta", comenta. "Por unos Juegos Olímpicos hago lo que sea", asegura sin durarlo. París ya le está esperando.