Almerienses 'sin derecho' a soñar con la categoría de plata

Hace unos días finalmente se aprobó la propuesta para resolver las competiciones no profesionales, que establece finalizar las ligas regulares de ámbito estatal sin descensos, así como disputar, en el caso de que se pudiese, un play off exprés a puerta cerrada para decidir los ascensos. Esta decisión, que hace que CD El Ejido y Atlético Pulpileño ya tengan asegurada su presencia en esa supuesta fase final rápida en la lucha por ser de Segunda B, o que Poli Almería y Huércal-Overa CF puedan respirar tranquilos al lograr un año más su permanencia en Tercera División, sin embargo, no ha sido bien recibida por numerosos equipos, como era de esperar.

La UD Almería B es uno de esos conjuntos perjudicados por toda esta situación excepcional que ha provocado la crisis sanitaria del coronavirus, ya que se ha quedado a solamente tres puntos de la cuarta plaza en el Grupo IX, lo que le impide estar en esa promoción de ascenso por la que hubiese luchado en las nueve jornadas de competición liguera que restaban en su categoría. Pero el cuadro rojiblanco no es el único ejemplo de haber sido despojado, tras el comunicado de la RFEF, de su condición de aspirante al play off. Destaca la situación en la que ha quedado el Lleida de los técnicos almerienses Manuel Casas Molo y Jorge Garcés, en quinta posición en el Grupo III de Segunda B, a solamente tres puntos del cuarto cuando quedaban por jugarse aún treinta puntos.

"Desde mi forma de ver la competición creo que no debe haber ni campeones ni descendidos con 30 puntos aún en juego"

"Me parece una decisión injusta y poco coherente. A mi modo de entender la competición, con treinta puntos en juego no puede haber descendidos ni campeones. Son muchos puntos y cambiar el formato es adulterar la competición. Si al final tú decides terminar por la situación de la pandemia y coger el mérito deportivo, lo aceptaría, siempre y cuando sea tanto por arriba como por abajo, no a la carta, para contentar a los máximos posibles", aseguraba a este diario Molo, que considera que "la consecuencia de esto es la devaluación de la categoría, con más de cien equipos el año que viene. Los perjudicados seguimos siendo nosotros". El joven entrenador almeriense cree que "el futuro es muy preocupante para todos los que nos dedicamos a esto en esta categoría" y recalca que lleva "catorce años trabajando de esto, cotizando en la Seguridad Social como cualquier trabajador y mi situación y la de mis jugadores es que no sabemos cuando vamos a poder volver a trabajar”.

Molo se ha quedado con la miel de poder aspirar a disputar un play off a la categoría de plata en los labios, algo que les ha ocurrido también a otros paisanos suyos, que han sido privados de continuar con su pelea por dar caza a una de las posiciones de promoción de ascenso. También en el Grupo III, queda con los mismos puntos que el Lleida un Villarreal B en el que milita el interior izquierdo roquetero Álex Baena. En el IV, el huercalense Gabi Ramos pertenece a un San Fernando que ha quedado a tres del cuarto puesto, mientras que la Balona, donde juegan los almerienses Pito Camacho y Luis Alcalde, ha quedado a seis. Opciones matemáticas de alcanzar la cuarta plaza tenía también el Burgos que entrena José María Salmerón en el Grupo II de Segunda B