Diego Capel: "Mi sueño ha superado todas las expectativas"

Irodotos, Birkirkara, Extremadura, Anderlecht, Genoa, Sporting de Portugal y Sevilla. Esos son los equipos por los que ha pasado Diego Capel (16 de febrero de 1988, Albox), pero si hay una fecha que tiene marcada de manera especial esa es la del 20 de agosto de 2008. Aquel día el almeriense, con tan solo veinte años, debutaba con la selección española, que venía de proclamarse campeona de Europa con Luis Aragonés, a las órdenes de Vicente del Bosque, convirtiéndose entonces en el segundo jugador de la provincia que lo conseguía.

"Para mí fue uno de los días más felices en mi carrera", no duda en resalta Diego Capel. No era para menos, el albojense estaba cumpliendo uno de los sueños de todo niño. Sueños a los que puso fin este pasado 24 de octubre, coincidiendo con el decimonoveno aniversario de su debut en Primera División con el Sevilla de la mano de Joaquín Caparrós, cuando el almeriense anunció públicamente su retirada de los terrenos de juego. Ahora, meses más tarde repasa con Diario de Almería todo lo que ha dado de sí su carrera y cómo está siendo este tiempo ya habiendo cerrado su etapa como jugador.

¿Cómo están siendo estos primeros meses después de de la retirada?

Adaptándome un poco. Es una etapa totalmente nueva después de haber cerrado esta etapa de veinte años como jugador. Ahora sigo entrando por la mañana, pero con mucho más tiempo libre y si es verdad que desde que me retiré no he parado de hacer cosas, eventos, reconocimientos y partidos benéficos. Dentro de cada vez muy feliz también por todo el cariño que he recibido.

¿En qué momento es cuando empiezas a plantearte la retirada?

Era algo que tenía meditado ya, algo que lo tenía pensado desde hace tiempo. Tuve alguna oferta durante el verano de fuera y la verdad que no me apetecía mucho volver a salir después de tantos años y creo que era el momento. Elegí esa fecha sobre todo después de mi debut en Primera qué mejor día de cerrar esta etapa que el mismo día que lo empecé. Viendo que ya había tomado decisión decidí hacer el comunicado en esa fecha para sobre todo en homenaje también al día en el que debuté, era el mejor día también para cerrar la la etapa como jugador.

También llegaste a participar en la Kings League. ¿Cómo te llegó esa oportunidad?

Me llamaron y me dijeron que si quería ser partícipe de ese partido en ese momento y dije que sí porque para mí como formato es algo nuevo y diferente y toda la repercusión que estaba teniendo. Para mí un orgullo de que además Ibai fue el que me llamó y contento de poder participar.

¿Cómo recuerdas tus comienzos en el fútbol?

Mi etapa de cantera siempre ha sido la más bonita por todos los momentos que compartes, viajes, esos sueños que tienes por llegar a ser un día jugador y a día de hoy sigo teniendo contacto con alguno de esos compañeros que tuve de cantera. Es muy feliz. Al final esta profesión pasa el tiempo súper volado, súper rápido y uno echando la vista atrás se siente orgulloso de todo lo que he podido vivir y conseguir.

¿Qué te llevó a tomar la decisión de dejar La Masia?

La decisión fue sobre todo porque creo que en ese momento necesitaba estar cerca de mi familia. Yo era muy joven, era un niño. Creo que no estaba con la mente puesta en ese momento en el fútbol y decidí regresar a casa. Tuve la suerte de que al año y medio tuve que hacer la prueba con el Sevilla y salió todo bien. Y a raíz de ahí ya empezó todo, el fútbol me dio esa oportunidad, gracias a Dios salió todo bien.

¿Qué se siente habiendo sido una de las principales figuras salidas de la cantera del Sevilla?

Muy feliz, al final sabía de la importancia que tenía la cantera del Sevilla, también en ese momento estaba la figura de Joaquín Caparrós que sabemos que apostaba mucho por los canteranos. Hice una grandísima primera temporada allí de cadete y ya es verdad que tuve ese apoyo y reconocimiento por parte de la directiva, ya al año siguiente fue cuando me hicieron el contrato profesional y todo lo que conllevó, lo que vino después, el debut en Primera y todo lo que pude vivir después que fue algo inimaginable, ni en mis mejores sueños.

¿Cómo recuerdas el momento de tu debut en Primera División con el Sevilla?

En ese momento uno con 16 años es difícil digerir ese tipo de situaciones. Al final estaba viviendo en una nube en ese momento e intenté disfrutar como hacía durante cada entrenamiento, en cada partido. Con esa edad uno no puede, tampoco le da para pensar mucho más. Como bien te he dicho estaba viviendo el sueño, Joaquín en ese momento me ayudó mucho a gestionar ese tipo de situación y muy contento.

¿Cómo gestionaste la presión presión mediática, ya que incluso llegó a haber comparaciones con Cristiano Ronaldo y Messi?

En esa época sabía que estaba en boca de todo el mundo, ya estaba yendo a la selección, me estaban saliendo bien las cosas, se hablaba también de interés de clubes grandes como el Real Madrid y alguno más. Al final cuando las cosas van bien y demás ya sabemos cómo es este tipo de de situaciones. Yo intenté un poco alejarme de ese tipo de situaciones, centrarme en el fútbol y en cada partido, en dar lo mejor de mí. Sabemos que el fútbol cambia en un instante y supe gestionar bien ese tipo de situaciones.

También llegaste a debutar con la selección española que venía de ganar la Eurocopa de 2008 con Luis Aragonés.

Para mí fue uno de los días más felices en mi carrera, sabiendo lo que significaba ir a esa selección, que venía en la Eurocopa. Estamos hablando de las mejor selección de la historia y yo haber podido tener esa oportunidad de haber podido vivir y compartir momentos con ellos fue uno de los días más felices de mi carrera y agradecido a Vicente por haberme dado la oportunidad.

¿Qué supuso poder compartir vestuario con muchos de los que acabarían convirtiéndose en campeones del mundo?

Muy feliz, sabía lo que significaba. Yo ya estaba acostumbrado a enfrentarme a ellos en Liga con el Sevilla, pero después cuando vi la gran piña que había en ese vestuario y todo lo que habían conseguido como la Eurocopa ya se notaba que que había una unión increíble y yo disfruté de cada momento. He sido un afortunado de poder ser partícipe de la mejor selección y sobre todo compartir con todos esos jugadores que han dado tanta gloria al fútbol español.

"Vestir la camiseta de la selección para mí es lo máximo"

En las categorías inferiores llegaste a destacar, ganando incluso el Europeo con la sub-21.

Fue muy bonito, al final pude ser campeón de Europa sub 21 que también es un premio grandísimo, con una generación increíble. Como tú lo has dicho, Mata, Thiago, Javi Martínez, Ander Herrera, De Gea. Hicimos un grandísimo campeonato y pudimos ser campeones de Europa. Creo que eso también he podido también he podido ser partícipe de ser magnífico torneo y poder ser campeón de Europa sub-21 que al final vestir la camiseta de la selección para mí es lo máximo.

Llegaste a ser partícipe de una de las mejores etapas de la historia del Sevilla, ¿qué significa para ti haber podido pertenecer a ese Sevilla?

Muy feliz de poder ser partícipe de la para mí la etapa más gloriosa del club, de esos primeros títulos. ¿Qué te voy a decir? Fíjate lo que se ha convertido hoy en día el Sevilla, ya es un club totalmente respetado, uno de los clubes grandes en Europa y yo orgulloso de haber sido partícipe de su historia, de ver cómo he podido, también con mi granito de arena, que aquel club se hiciera grande y crecer. Es el club de mi vida y estoy eternamente agradecido.

¿Cómo viviste tu salida del Sevilla después de tantos años al Sporting de Portugal?

Siempre es difícil. Al final Sevilla es mi casa, llegué allí siendo un niño, me fui siendo prácticamente un hombre, nunca es fácil dejar lo que ha sido durante once años prácticamente mi segunda casa y donde me sentí y crecí como persona y como jugador. Pero el fútbol tiene estas cosas también, a veces tiene estas decisiones, no fue fácil aceptarlo, pero después de todo lo que viví en Portugal tampoco me arrepiento porque viví una de las grandes etapas más bonitas que he vivido como jugador.

¿Con qué momento de tu etapa sevillista te quedarías?

Difícil, he vivido muchísimo mi debut, todos los títulos como te he dicho, esa final de Copa donde puede ser partícipe con un gol. He tenido la suerte de vivir muchísimas cosas bonitas y es complicado poder quedarse con uno en sí.

"En Portugal viví tres años maravilloso donde me sentí también como en casa, a día de hoy sigo recibiendo muchísimo cariño"

¿Qué sacas de cada una de tus experiencias en el extranjero?

Todas han sido etapas que me han ayudado a crecer como jugador y como persona. En Portugal viví tres años maravilloso donde me sentí también como en casa, a día de hoy sigo recibiendo muchísimo cariño. Es un club que si lo das todo por esa camiseta ellos te hacen suyo. He sentido siempre ese reconocimiento y para un jugador que no es portugués y ver que te tratan como uno más para mí es un orgullo. Me siento también un poco de ese club por todo lo que me dieron. Luego Italia, Bélgica y todo lo que he vivido después han sido etapas, no tan largas como la he vivido en Portugal, pero que también he podido vivir y disfrutar como en Bélgica que pude ganar la Liga después de cuatro años con el Anderlecht, que es un club histórico. En Italia el fútbol italiano sabemos lo que es, algo diferente y donde pude aprender muchísimo.

Tuviste que vivir dos durísimos momentos como fueron los fallecimientos de dos de tus compañeros, primero de Antonio Puerta y después José Antonio Reyes, ¿a nivel mental cómo lo gestionaste tú y el resto del equipo?

Uno nunca está preparado para tan semejante palo, a mí la de Antonio (Puerta) me pilló con 19 años, era muy joven. Fue difícil, al final siempre es un vestuario totalmente hundido. Donde habíamos perdido a una grandísima persona a pesar del grandísimo jugador, pero sobre todo una gran persona por todo lo que daba ese vestuario. Era muy querido y tuve la suerte también de vivir esa época con él esa época con el filial y la cantera. Era un chaval que se hacía de querer y creo que fue un palo grandísimo. Luego lo de Reyes me pilló una etapa diferente, era ya mucho más maduro y ahí uno valora un poco más la vida, esos detalles de decir te quiero a esa gente que tienes cerca. Nunca sabes cuando puede ser el último día y la verdad que tengo la mala fortuna de poder vivir dos episodios que creo que ninguno desearía. Hay gente con toda una vida por delante que ha dado tanto por el fútbol y español y donde he podido aprender tanto, siempre los tendré recuerdo porque han sido personas que me han marcado mucho.

¿En tu carrera te has quedado con alguna espinita?

Ahora mirando, echando la vista atrás creo que he sido un afortunado. He podido ganar títulos, he sido internacional, he jugado en equipos grandes, tener reconocimiento a mi trabajo, creo que cualquier jugador que se dedica algún día a esto si tiene algún sueño, yo creo que el mío ha superado todas las expectativas. Uno sueña con ser jugador de fútbol y si encima he llegado a ser internacional, he ganado títulos, he tenido reconocimiento a mi trabajo, creo que no le puedo pedir más.

¿Siendo almeriense sigues a la UDA aunque no hayas jugado ahí? ¿Y al Sevilla también le sigues todavía?

Sí, veo muchísimo fútbol. Me ha gustado el fútbol a pesar de que ya ahora se ha terminado esta etapa, sigo viendo fútbol.