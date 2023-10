El Ejido Futsal se reencuentra con el triunfo en Liga en su visita a Castellón (3-4)

Tres puntos de enorme importancia son los que consiguió este sábado El Ejido Futsal en su visita al Bisontes Playas de Castellón. Los celestes se reencuentran con la victoria en Liga, puesto que el pasado miércoles eliminaron al Blanca en Copa del Rey, después de su última derrota frente al filial del FC Barcelona que supuso que el conjunto que dirige José Escrich encadenase tres jornadas sin vencer. Un encuentro que los del Poniente no tuvieron nada fácil a pesar de medirse al colista de esta Segunda División, teniendo que remontar incluso un dos a cero.

Los ejidenses querían volver a ganar en el campeonato regular para no descolgarse de la pelea por los puestos de play off. Pero los castellonenses llegaban al encuentro aún más necesitados de puntos, necesitando la victoria para dejar la última plaza y salir del descenso. Fueron los locales quienes golpearon primero, poniendo por delante Antonio Arnejo a los suyos. Duro palo el que se llevaron los celestes, que vistieron de nuevo a domicilio con su segunda equipación. Sin embargo, no iba a tardar en ponérsele las cosas peor. Apenas unos minutos más tarde Gensuke logró ampliar distancias.

Todavía quedaba mucho partido por delante, pero el conjunto ejidense sabía que no tenía tiempo que perder. Y así fue. En el ecuador de la primera mitad Peña recortó distancias. Era el primer paso hacia la remontada de los de José Escrich. Los celestes estaban desatados. Tan solo dos minutos más tarde Josete igualó el encuentro en el Ciutat de Castelló. Con el dos a dos vislumbrándose en el luminoso sonó la bocina para mandar a ambos equipos a vestuarios.

Hubo que esperar más que en la primera mitad para ver un gol en la segunda parte, pero en esta ocasión llegaría para los ejidenses. Era el minuto 27 cuando Pele puso por delante a los celestes por primera vez en el partido, comenzando a certificar la remontada. En la recta final, tan solo restaban cuatro minutos, Juanan amplió distancias para sentenciar el choque. Pero todavía tenía que llegar la ley del ex. Tan solo un minuto después el almeriense Cola, cedido en el Bisontes Playas de Castellón por El Ejido Fustal, recortó la diferencia para dejarla a un gol.

Los tres puntos viajan hasta El Ejido para que el conjunto celeste no se despegue de la lucha por el play off, cuyos puestos sigue teniendo a dos unidades. Por su parte, los castellonenses pasarán una semana más al fondo de la tabla. El equipo dirigido por José Escrich recibirá la próxima jornada al AD Sala 10 Zaragoza, mientras los locales este sábado tendrán que visitar al otro equipo maño de la categoría, el Full Energía Zaragoza.