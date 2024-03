El misterio de Kate

Tras un buen montón de habladurías y especulaciones, el misterio, o al menos una parte de él, se ha resuelto. Kate Middleton lo ha anunciado ella misma en un video que fue difundido el pasado viernes. Con rostro serio y voz serena pero pesarosa, anunciaba algo que nadie quiere dar a conocer. "Tras una importante cirugía abdominal debida a una enfermedad o proceso no cancerígeno, nuevos estudios revelaron que tengo cáncer y me encuentro en las etapas iniciales del tratamiento con quimioterapia. Pido discreción y comprensión. Además he tenido que explicárselo a mis hijos de una manera que pudieran entenderlo”.

Cáncer. Detrás de esas seis letras se esconden verdaderos dramas, sufrimiento y dolor. Es una enfermedad despiadada que no entiende de sexos, de edad, de razas. Cualquiera a lo largo de su vida puede ser víctima de este terrible mal. En ocasiones es el propio paciente el que es víctima de sus excesos (tabaco, alcohol, obesidad, sedentarismo) pero en otras, simplemente llama a tu puerta, implacable y sin avisar, poniendo a prueba la capacidad física y mental del individuo y de sus familias.

Kate Middleton tiene 40 años, una edad en la que es infrecuente padecer cáncer. En su caso y a juzgar por lo que comenta es posible que su problema sea colon o relacionado con el tubo digestivo u ovárico. Tiene sentido el someterse a una cirugía abdominal, extirpar las zonas sospechosas y una vez analizadas confirmar el peor presagio: cáncer.

Para asegurar que no va a recidivar o extenderse se trata con quimioterapia. Es posible, en el caso de colon, que pueda ser debido a un problema familiar como pólipos que se hayan podido malignizar y ha habido que resecarlos si la princesa ha tenido anemia o sangrados. El de mama es la principal pesadilla de las mujeres, y aunque la supervivencia ronda el 89% en función del estadio en el que se descubra, aún es responsable de muchas muertes en el mundo. Su prevalencia se sitúa en mujeres entre 35 y 50 años.

A mayor exposición a estrógenos a lo largo de la vida, hay un mayor riesgo

Una de cada ocho mujeres sufrirá un cáncer de mama. Además, hay mayor riesgo en aquellas mujeres con una menarquia precoz (la primera menstruación), o aquellas en las que la menopausia llega más tarde lo habitual, las que han tomado terapias anticonceptivas, en resumen, a mayor exposición a estrógenos a lo largo de la vida, hay un mayor riesgo. Si hay familiares directos con cáncer de mama, hay un 10% de riesgo extra de sufrir cáncer de mama.

El diagnóstico mediante ecografía, mamografía, resonancia magnética y biopsia si se precisa, es lo que nos llevará al tipaje y el estadio de la enfermedad, algo clave para iniciar el protocolo de tratamiento al efecto. La biopsia del ganglio centinela ha supuesto un gran avance a la hora de valorar el tratamiento a aplicar así como necesidad de realizar un vaciamiento de los ganglios linfáticos, vía de diseminación frecuente de este tipo de tumores.

¿Es frecuente sufrir un cáncer en España?

Hay más de 100 tipos de neoplasias bajo la denominación genérica de la palabra Cáncer; cada una de ellas es diferente a la anterior en etiología, modo de actuación y terapias para combatirlas. También hay variaciones relacionadas con el sexo y con la edad.

En España, disponemos de los datos recientemente publicados por REDECAN, obtenidos aplicando los ratios de incidencia/mortalidad a las estimaciones nacionales de mortalidad. De acuerdo con estos datos, el número total de nuevos casos de cáncer en España en 2019 fue de 247.771 (148.827 en varones y 98.944 en mujeres).

Los tipos de cáncer más frecuentemente diagnosticados en el año 2015 fueron colo-recto (41.441 casos), próstata (33.370 casos), pulmón (28.347 casos), mama (27.747 casos) y vejiga (21.093 casos). Los cinco tumores más frecuentemente diagnosticados en varones en España en el año 2015 fueron próstata (33.370 casos), colo-recto (24.764 casos), pulmón (22.430), vejiga (17.439) y estómago (5.150 casos).

En mujeres los cinco tumores más frecuentemente diagnosticados en España en 2015 fueron el cáncer de mama (27.747), colo-recto (16.677), útero (6.160), pulmón (5.917) y vejiga (3.654). Se ha producido un incremento de casos en los últimos años y se tradujo en un total de 247.771 nuevos diagnósticos en 2015, 148.827 en varones y 98.944 en mujeres, mil más de los previstos para cinco años más tarde.

Un aumento de casos que permite hacer un pronóstico igualmente impactante: uno de cada dos hombres y una de cada tres mujeres tendrá un cáncer a lo largo de su vida. Por todo lo visto anteriormente, el tipo de tumor más frecuente en España es el cáncer de colorrectal, tanto en hombres como en mujeres.

Recomendaciones de la Asociación Española Contra el Cáncer:

-No fume. No consuma ningún tipo de tabaco. Mantenga su casa y puesto de trabajo sin humo de tabaco, de cigarrillos electrónicos o dispositivos similares.

-Controle su peso. Lleve una vida físicamente activa y limite el tiempo que pasa sentado. Lleve una dieta saludable rica en cereales, legumbres, verduras y frutas. Reduzca el consumo de alimentos ricos en calorías, azúcar y grasa, así como las bebidas azucaradas. Evite comer carne procesada y limite el consumo de carne roja y alimentos ricos en sal. Reduzca el consumo de alcohol si lo bebe. La OMS recomienda incluso abstenerse de beber cualquier tipo de bebida alcohólica.

-Tenga cuidado con el sol, en particular para los niños. Utilice protección solar y no use cabinas solares.

-Protéjase contra sustancias cancerígenas en el trabajo. Controle el nivel de radiación de radón en su hogar.

-Para las mujeres: la lactancia materna reduce el riesgo de cáncer de mama. La terapia hormonal sustitutiva aumenta el riesgo de algunos tipos de cáncer.

-Vacune a sus hijos contra la hepatitis B y contra el virus del papiloma humano (para las niñas).

-Hágase revisiones para detectar el cáncer de colón (hombres y mujeres) sobre todo si ha tenido antecedentes familiares de cáncer de colon o pólipos. Una analítica regularmente, así como una colonoscopia en los casos de riesgo puede ser muy útil.

-Respecto al cáncer de mama (mujeres) y el cáncer de cuello de útero (mujeres), debe acudir las revisiones ginecológicas con regularidad a partir de los 35-40 años o con anterioridad si hay antecedentes familiares de este tipo de tumores.

En algunos casos se recomienda incluso la realización de un estudio genético para valorar la posibilidad de ser portador de genes asociados a los tumores de mama. La exploración mamaria por parte de la mujer puede ayudar, sobre todo si se encuentra en el grupo de pacientes con factores de riesgo. Ante la más mínima duda, consulte a su ginecólogo. Es mejor pasarse de precavida que lamentar más adelante.

-Para la detección precoz del cáncer de próstata, un sencillo análisis para escrutar el PSA es la clave de la detección precoz. Se puede realizar un tacto rectal por parte del urólogo para valorar el tamaño y la consistencia de la próstata. Decía un profesor mío en la Facultad de Medicina que era mejor meter el dedo que meter la pata. Un tacto rectal puede ser incómodo, pero es una herramienta útil y sencilla.

Recuerde que LA MEDICINA PREVENTIVA ES LA MÁS EFECTIVA Y ES LA QUE SALVA MÁS VIDAS. NO LLEGUE DEMASIADO TARDE A UN DIAGNÓSTICO QUE LE PUEDE SALVAR LA VIDA.