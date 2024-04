¿Cómo evitar que el dolor llegue al cerebro?

Hay dos tipos de dolor, en lo que duración del mismo se refiere: el dolor agudo y el crónico. El primero es de reciente aparición y que se produce como respuesta normal del cuerpo a una agresión física (traumatismo) o química. Es autolimitado hasta que el proceso de reparación o cicatrización se completa, días o semanas.

El crónico es el que no se cura y acompaña al paciente durante meses o años con diferentes tipos de intensidades. Puede deberse a la artrosis de cualquier naturaleza (rodilla, columna, manos, caderas) o el debido a una lesión nerviosa producida por una cirugía fallida de columna, entre otros. El dolor agudo más insoportable que se puede presentar es el cólico nefrítico.

Es un dolor de intensidad máxima que el que lo ha padecido no suele olvidarlo. Pero a su favor tiene que es de duración no muy larga y que responde bien al tratamiento analgésico o quirúrgico si hay que colocar un catéter renal para que la piedra salga.

Otro dolor que yo incluiría aquí es el dolor de una fractura o luxación. El hueso duele y mucho. Recuerdo cuando me fracturé una costilla hace un par de años por un accidente de bicicleta. No puedes moverte, ni respirar normalmente. Un estornudo era como si alguien te clavara un cuchillo y vestirte es una proeza.

Se debe prestar más atención y destinar más recursos para aliviar el dolor

El peor dolor para tratar es el dolor neuropático. Es el que se produce con el nervio como protagonista. Puede ser un dolor donde el nervio está enfermo y provoca un dolor incontrolable como el que provoca la neuralgia del trigémino en la cara; o puede ser asociado a un problema mecánico como el que surge a raíz de una hernia discal.

Estos dolores son difíciles de tratar a la vez que muy incapacitantes y desesperantes porque el dolor está presente, hagas lo que hagas. A diferencia de mi costilla que cuando cogía la postura podía dormir, el dolor neuropático no varía, hagas lo que hagas. Cuando llega a impedir el descanso se convierte en insoportable.

Se debe prestar más atención y destinar más recursos para aliviar el dolor. La Organización Mundial de la Salud habla, en caso del dolor agudo, de tenerlo como una constante a analizar en todo paciente que acude a un hospital, junto a otros valores ya vigilados como es la tensión arterial, frecuencia cardíaca, saturación de oxígeno y temperatura.

Se deben destinar más recursos en la investigación y tratamiento de dolores con lo que todavía tenemos perdida la batalla: neuralgia del pudendo, del trigémino, dolor de naturaleza oncológica, de miembro fantasma. He tenido pacientes que han llegado a hacerse adictos a los opiodes, la marihuana o ansiolíticos buscando en esas drogas el refugio que les cobije frente al dolor, al menos por un rato.

Es fundamental darle la importancia real que tiene el dolor para la calidad de vida de los pacientes. Es una pregunta que yo hago sistemáticamente a todo el que se siente frente a mi: ¿Cómo le afecta el dolor en su día a día? ¿El dolor le despierta? ¿Cuánto dolor percibe del 1 al 10?

¿Cómo funciona la radiofrecuencia?

Es un tratamiento muy útil que llevamos utilizando años. Cuando un nervio envía una señal de dolor, ésta se trasmite hacia la médula espinal y como si de un cable de electricidad se tratara, va directamente a una zona del cerebro llamada tálamo, encargada de recoger y analizar esa señal, que es enviada a la corteza cerebral donde el dolor se hace consciente y genera una respuesta en el organismo.

Pues bien, la radiofrecuencia aplica una energía directamente sobre los nervios responsables de enviar la señal del dolor al cerebro, eliminando y a anulando esa señal. Es como si cortáramos la luz de una casa o desenchufáramos el cable de alimentación del frigorífico.

Se realiza mediante una aguja que se sitúa cerca del nervio responsable del dolor gracias al uso de ecografía o radiografía. Esa aguja puede emitir dos clases de energía:

Radiofrecuencia continua : la punta de la aguja se calienta hasta una temperatura de 80º durante alrededor de un minuto y lo que buscamos es lesionar el nervio que se encuentra irritado y activado trasmitiendo señales de dolor sin parar. Se realiza con una sedación muy suave porque el paciente tiene que ayudarnos a identificar el tipo de dolor. Cuando la aguja se calienta es posible que note un incremento de “su dolor” lo que nos garantiza estar en el sitio correcto y procedemos con el tratamiento.

: la punta de la aguja se calienta hasta una temperatura de 80º durante alrededor de un minuto y lo que buscamos es lesionar el nervio que se encuentra irritado y activado trasmitiendo señales de dolor sin parar. porque el paciente tiene que ayudarnos a identificar el tipo de dolor. Cuando la aguja se calienta es posible que note un lo que nos garantiza estar en el sitio correcto y procedemos con el tratamiento. Radiofrecuencia pulsada: la punta de la aguja se calienta a unos 40º; el objetivo no es lesionar el nervio sino modular el dolor, reducir su intensidad.

¿Para qué se utiliza?

Muchos de estos procedimientos pueden ser realizados en la consulta y con anestesia local.

1. Se realiza con gran efectividad para el dolor de columna. Diría que es la indicación estrella. El dolor lumbar o cervical debido a la artrosis; ese dolor que impide permanecer de pie, se incrementa al girarse en la cama o provoca una importante rigidez recién levantados.

2. Otro dolor que se trata con este procedimiento es el dolor de rodilla o de hombro que no responde con nada. Artrosis muy evolucionada que no puede ser operada o prótesis de rodilla dolorosa.

En el caso de la rodilla, se anulan los nervios geniculados, que son nervios que llevan la sensibilidad a los dos lados de la rodilla, el interno y el externo y su zona anterior (rótula).

Imaginemos una artrosis de rodilla que no se puede intervenir y ninguna terapia ha funcionado, o una prótesis de rodilla dolorosa que no se puede intervenir de nuevo o que no tiene operación. Además, con una pequeña aguja de radiofrecuencia introducida dentro de la rodilla a esos 40º, anularemos los nervios responsables del dolor, dentro de la articulación. Los resultados son espectaculares.

3. En el caso del hombro para hombros congelados, calcificaciones o dolor por rotura de manguito de rotadores. Se anula el nervio supraescapular que se encuentra sobre el hombro y es el responsable de recoger la mayor parte de sensibilidad del mismo. Colocada la pequeña aguja dentro del hombro, anularemos las terminaciones nerviosas irritadas y activadas dentro del hombro, provocando un alivio casi inmediato.

4. Lesiones donde sea el nervio la causa del dolor: neuralgia del trigémino, del pudendo o del tobillo.

5. Dolor de cadera que no cede con ningún tratamiento bloqueando los nervios obturador y femoral.

6. Cefaleas por lesión del nervio de Arnold de la nuca.

¿Cuánto dura el efecto?

El alivio dura desde 6 meses a dos años, pudiendo repetirse entonces. La mayoría de los procedimientos los realizamos en la consulta y con anestesia local, excepto los de columna que requieren ser realizados en quirófano.