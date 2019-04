El filial, sin presión, vence al Sanluqueño (1-0)

Si la Unión Deportiva Almería B hubiese jugado como mínimo tres encuentros más antes como lo hizo frente al Atlético Sanluqueño este domingo, seguramente a estas alturas de la temporada tendría muchas opciones de salvarse aún. Y es que, ya sin la obligación de ganar, dada su situación clasificatoria, el equipo de Navarro se despojó de un gran peso, sus jugadores se liberaron y se mostraron sin nervios, dejando claro que el segundo equipo rojiblanco puede bajar a Tercera, pero que en sus filas hay futbolistas que en un futuro no muy lejano podrían dar la talla perfectamente en el primer equipo.

Pese a que las matemáticas aún dejan una mínima esperanza para los rojiblancos, el equipo de Esteban Navarro es, desde hace ya semanas, totalmente consciente de que necesitaría un milagro para salvar la categoría, así que afrontaba el choque con mucha menos presión que su oponente, un Atlético Sanluqueño que estaba obligado a llevarse los tres puntos para seguir fuera de los puestos de descenso. Sin ese peso, sin esa responsabilidad que le hacía cometer tantos errores, el filial mostró una cara mucho mejor, llegando a dominar a los gaditanos.

Destacó la actitud de todo el conjunto almeriense, que necesitan un milagro para salvarse pero aún así compitieron al máximo y siempre buscaron la victoria ante un necesitado rival

A los dos minutos, los visitantes regalaron un córner que remató Callejón fuera, siendo el primer acercamiento de los locales. Pese a esta jugada, el juego tuvo muy poco ritmo en los primeros compases, brillando las ocasiones claras por su ausencia. Los rojiblancos se mostraron, en ese aspecto, más incisivos que su rival, teniendo Sergio Pérez un remate en el 10’ tras recibir un centro desde la banda izquierda. Muy forzado, la mandó fuera. Mostró los dientes por primera vez el Sanluqueño en el 13’, en un disparo de José que sacó Youness cuando iba directo a la meta de Batalla, que aún no había intervenido en todo el duelo.

Buscaban los foráneos el fútbol directo, con la mirada puesta en el veterano Dani Güiza y en Toro. Eso facilitó el trabajo defensivo a los de Esteban Navarro, que tuvieron más presencia en campo contrario que un impreciso rival. En el 26’, la tuvo el Almería B. Gran pase de Sergio Pérez para Herrera, que se plantó solo ante Sergio Jiménez, lo dejó sentado pero se quedó con poco ángulo para el remate y mandó el esférico al lateral de la red. Fue la jugada que dio ritmo al partido. En le 37 la volverían a tener los almerienses, en un mano a mano de Toril que salvó Pelón. Estuvo muy inocente el delantero local. Unos segundos más tardes, Herrera casi hace el 1-0 con un potente disparo en el área, pero Jiménez mandó a córner en una estirada que salvó a los suyos. El Sanluqueño estaba sufriendo mucho ante el colista, pero el duelo se marchó al descanso con el marcador intacto.

Los rojiblancos se reencuentran con la victoria tras 13 duelos sin saber lo que es ganar y después de haber encadenado 6 derrotas consecutivas

Poco cambiaron las cosas en la reanudación. Siguieron los acercamientos locales al área de un rival que no encontraba la forma de hacer daño a un Almería B que demostró que va a morir con las botas puestas. Los almerienses estaban siendo muy superiores en la parcela ofensiva, pero fallaban una o otra vez en la definición. En el 50’, remate de cabeza de Toril que se marchó alto. La más clara la tuvo el filial en el 56’, en un disparo del delantero rojiblanco que acabó en el larguero. Estaba dominando y generando mucho peligro el cuadro almeriense, que también rozaría el 1-0 cuando en el 65’ tuvo que despejar bajo palos Nando Quesada. Mientras, el Sanluqueño esperó a la contra, destacando un tímido disparo lejano de Güiza en el 70’, cinco minutos antes de un nuevo remate local, obra de Navas, que entró con todo tras un saque de esquina.

Los minutos pasaban y la UDA B seguía llevando la iniciativa en un partido en el que, sin embargo, el luminoso seguía con el cero a cero inicial. Navarro dio entrada a Darío Guti en el 81’, en busca de que el delantero almeriense diese más frescura a la ofensiva rojiblanca en los últimos minutos del choque. Y no defraudó. A los tres minutos de pisar el césped, en el 84’, el atacante aprovechó un mal despeje de la defensa visitante para, con un remate más de kárate que de fútbol, hacer subir al marcador un 1-0 que se estaba mereciendo, por insistencia, el filial. No le quedó otra al Sanluqueño que lanzarse a por todas, pero se topó con un Almería B muy ordenado, que no cometió errores y que se quedó con tres puntos merecidísimos. Incluso pudo hacer el 2-0, de nuevo Darío, en el descuento.