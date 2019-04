La moral como mejor arma del CD El Ejido

Sabe que no va a ser nada fácil sacar un resultado positivo, dada la dificultad que le planteará un rival como el Recreativo Granada, que juega ante su gente, pero el Club Deportivo El Ejido llegará a tierras granadinas este domingo con la moral por bandera. Y es que los ejidenses, tras su importantísima victoria frente al Linense la pasada jornada (3-2), volvieron a la senda del triunfo y se nutrieron de la máxima esperanza posible de cara a las siete finales que les quedan por delante para tratar de abandonar los puestos de descenso. En el feudo del filial rojiblanco tendrá una nueva batalla por la supervivencia, aunque podría considerarse como una auténtica guerra dado que los granadinos también luchan por evitar el descenso de categoría y tiene solamente dos puntos más que los celestes.

Alrededor del equipo de Manolo Ruiz se respira un ambiente de más optimismo que el que se respiraba hace unas semanas. El CD El Ejido necesitaba empezar a sumar de tres y lo logró después de cerca de cuatro meses, lo que ha hecho que las caras en el vestuario a lo largo de estos últimos días reflejen una mayor confianza. De ello, de ese plus de moral, quiere aprovecharse el cuadro del Poniente almeriense para prolongar una inercia positiva que le haga ganar más opciones de salvación. Ruiz, que no podrá contar con los lesionados Alfonso, Sergio Jiménez, Javilillo y Velasco, pero que recupera a Molo tras cumplir el central almeriense sanción, es más que consciente del subidón anímico de los suyos, pero también avisa que aún no se ha logrado el objetivo.

Delante, en una Ciudad Deportiva en la que habrá un centenar de fieles celestes, tras fletar el club un par de autobuses de forma gratuita, estará un segundo equipo del Granada que ocupa la posición de play out, con dos puntos más que los ejidenses, así que también saldrán a por todas en su feudo en busca de tres puntos que serán oro para ambos, dada su situación clasificatoria