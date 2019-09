El filial, a recuperar confianza

David Cabello no quiere jugadores “imprescindibles” en el CD El Ejido

El técnico del CD El Ejido dejó claro en la rueda de prensa de este viernes, previa a la jornada en la que su equipo visitará al Atlético Malagueño el domingo (12:00), que “no quiero un once tipo, no quiero jugadores imprescindibles en este equipo. Tenemos que afrontar una temporada dura con la plantilla que tenemos y para mí todos, todos los jugadores, son importantes. He sido la persona que al final he dado el veredicto para que puedan incorporarse, entonces si hay algún jugador que no participa, no tiene minutos o de alguna manera parece que el entrenador no tiene confianza en él, ha sido un error mío. He intentado que haya competencia en todos los puestos, que nadie se sienta indispensable y considero que eso nos va a llevar a crecer como conjunto”