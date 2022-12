El fotógrafo Felipe Ortiz recibirá el Escudo de Oro por su labor a la ciudad

El fotógrafo Felipe Ortiz ha recibido su merecido homenaje en el Rafael Andújar con un encuentro entre los Veteranos Rojiblancos y el equipo Amigos de Felipe Ortiz. La idea de este homenaje nació de los veteranos de la UD Almería con la finalidad de realizar un partido que sirviese como reconocimiento a un hombre que forma una pieza fundamental de la historia del fútbol de Almería.

En el mismo la alcaldesa de la ciudad, María del Mar Vázquez ha anunciado que el ayuntamiento almeriense "le otorgará el Escudo de Oro de la ciudad por su contribución a esta ciudad, inmortalizando escenas de la vida y del deporte". La alcaldesa ha transladado al homenajeado que "estamos orgullosos de poder acompañarte en este homenaje, en tu barrio, donde tanto fútbol has visto a lo largo de tu vida". Al evento también ha asistido el concejal de Deportes, Juanjo Segura.

Felipe Ortiz conoció la fotografía con 15 años y, desde entonces, las imágenes del deporte en Almería llevan su nombre. El fotógrafo se ha mostrado "muy feliz, orgulloso y agradecido por el homenaje, creo que no me lo merezco, pero es algo que lo deciden los amigos y familia". De esta forma, ha manifestado con notoria emoción que, "en la infinidad de homenajes en los que he hecho fotografías, se ha terminado con un beso al cielo porque a la persona que se rinde homenaje no está entre nosotros, pero yo tengo la satisfacción de disfrutarlo en mi tierra, con vosotros".

La fotografía del deporte de Almería lleva grabada su nombre y en el barrio del Zapillo, los familiares y amigos han querido acercarse a aplaudir una trayectoria histórica y, también, digna de ser inmortalizada.