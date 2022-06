Barranco debuta con victoria en Wimbledon

El tenis almeriense está de enhorabuena después del debut con victoria de Javi Barranco en la previa de Wimbledon. Barranco recibió a última hora la llamada para competir en el All England Club, donde ha estado entrenando duramente para demostrar su nivel después de una temporada exitosa y en una superficie en la que se defiende con soltura.

El almeriense disputaba la fase previa ante el argentino Facundo Díaz. Comenzó perdiendo el primer set, pero fue capaz de darle la vuelta al partido en los dos siguientes (2-6, 6-4 y 6-4). De esta manera, Barranco avanza de ronda y consigue un nuevo éxito para el tenis local, que confía en que siga avanzando de rondas y sea capaz de asomar la cabeza ante los más grandes.

En la previa del encuentro ante Díaz, decía estar “muy contento, jugar un Grand Slam es lo mejor que puede pedir un tenista”, ha reconocido Barranco, quien ha recordado que “en Roland Garros no tuve esa suerte, porque me quedé fuera, pero tuve fe en entrar en Wimbledon y lo he conseguido”.

El almeriense confía en “dar lo mejor de mí y luchar hasta el final”. “Ir ganando partidos sería un sueño, llegar a ese cuadro final y dejar a Almería en lo más alto”, ha comentado Barranco, quien ha agradecido su apoyo “a amigos, familiares y patrocinadores, que son los que hacen posible que hoy esté aquí”.

Javi Barranco cuenta en su palmarés con once títulos individuales, el último de ellos, el M25 de Rovinj, en Croacia, en el mes de marzo, primero de este año. En el apartado de dobles, el almeriense cuenta con una decena más de títulos.