José Carlos Lirola López: "Fue una aventura muy bonita"

José Carlos Lirola López, quien presidió el Automóvil Club de Almería entre los años 2004 y 2012 antes de dar paso al actual mandato de José Manuel López Collado, fue el último de los expresidentes de esta entidad homenajeados a finales del pasado mes de julio. Durante su etapa encabezando la directiva, el Rallye Costa de Almería fue consolidándose como una de las pruebas referentes en el Campeonato de Andalucía de Rallyes de Asfalto.

-¿Cómo recuerda su etapa de presidente en el Automóvil Club de Almería?

Una etapa muy bonita, hicimos muchas carreras y la verdad que muy bien. La oportunidad fue por comentarios de las reuniones que hacíamos en el club en las que decían: "Vamos a buscar a alguien que se pueda presentar". No encontrábamos a nadie y me dijeron que tenía que ser yo. Les decía: "yo no puedo, tengo mucho trabajo, tengo muchos líos". Al final me convencieron y me presenté por eso, porque me convencieron, pero tampoco es que tuviera muchas ganas. Al final fue una aventura muy bonita, hicimos muchas cosas y lo del presidente es un bulto como yo digo porque la gente que está ahí en el club -María, Rafa (enumera)-, todos los que estábamos ahí en el club trabajando son los que sacan las cosas adelante. El presidente es el que va a cuatro sitios puntuales, pero si no tienes gente detrás el presidente por muy bueno que sea no hace nada.

-¿Hasta que punto destaca la importancia del grupo en estos casos?

La gente que está en el club, la gente que está trabajando. Yo cuando estuve de presidente en la oficina estaba María, Rafa, Manolo Maldonado, no quiero decir más nombres porque hay muchos y no quiero dejarme a ninguno atrás. Éramos un equipo muy bueno, que cuando íbamos a montar un rally todo el mundo se apoyaba. Unos se dedicaban a una cosa, otros hacían otra. El presidente no hace nada. El presidente en las reuniones dice vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, que si hay que ir al ayuntamiento iba al ayuntamiento, que si había que ir a Diputación iba a Diputación, pero el trabajo de hacer las cosas es la gente de ahí. Entre todos sacábamos todo.

-¿Cómo fueron sus inicios en el mundo del automovilismo?

Empecé a correr en el año 1986, la primera carrera que hice yo fue la Subida de Macael. Después estuve corriendo unos cuantos años, lo dejé y volví otra vez en el 1995 me parece empecé otra vez a correr. Pero la primera fue en el 1986 y hemos estado corriendo hasta hace cuatro o cinco años. Los coches todavía los tengo, pero los tenemos abandonados con el tema de las carreras porque no hay sponsors y lo tenemos un poco abandonado. Pero todavía tenemos los trastos para poder correr otra vez.

-¿Cómo es su vinculación en la actualidad con el Automóvil Club de Almería?

No estoy todos los días ahí, pero José Manuel López Collado, el presidente de ahora, es muy amigo mío. De eso no se desengancha uno, como al que le gusta el fútbol no se va a desenganchar del fútbol.

-¿Qué le parece la evolución experimentada por el Automóvil Club de Almería a lo largo de su historia?

El club ha tenido muchos altibajos por circunstancias, pero el club creo que lo dejamos en muy buen sitio, con muchas carreras que hacíamos y José Manuel López Collado ha seguido manteniendo las cosas. El tema de la crisis se nota mucho también. Las cosas se sacan con dinero, con sponsors y haciendo bien las cosas, ahora mismo no está la cosa no está tan boyante como cuando nosotros empezamos.

-Al final lo económico es un aspecto muy importante.

Las cuotas del club de los socios no es mucho dinero. Ahí es lo que es el alquiler del bar, que es también importante, pero lo más importante son los sponsors cuando se va a hacer una carrera. Eso sí que hay que ir a Diputación, a los ayuntamientos por donde pasa la prueba. Ahí es lo importante para sacar dinero para hacer una carrera.

-¿Qué supuso a nivel personal poder ser homenajeado como expresidente del club?

Un orgullo, creo que todos habrán dicho lo mismo. Es un orgullo que se acuerden de uno y tener un recuerdo del club.

-¿Qué ha significado poder formar parte del Automóvil Club de Almería?

Un orgullo porque el Automóvil Club de Almería desde que empezó siempre ha sido un referente en el automovilismo, no solo de Almería y de Andalucía, sino también a nivel español. El club cuando empezó era un referente, salió de aquí el Rally de Montecarlo, el Rallye Costa de Almería ha sido Campeonato de España. El club era un referente y ahora todavía tiene su nombre.