Los juveniles de la UD Almería seguirán en la máxima competición

El juvenil A de la UD Almería certificó en la tarde del domingo su continuidad matemática en la División de Honor después de imponerse de manera rotunda al Recreativo de Huelva (4-1) sobre el césped de la Ciudad Deportiva de Los Ángeles. En este sentido, los canteranos dominaron el encuentro desde el inicio y no dejaron opciones al cuadro onubense. A pesar de que quedan dos jornadas por delante, el resultado hace que haya seis equipos que ya no pueden alcanzar a los almerienses, que el próximo curso volverán a competir en la máxima categoría del fútbol en estas edades.

Pitó el colegiado el comienzo y se vio que los pupilos de Miguel Compán estaban dispuestos a cerrar el objetivo sin necesidad de recurrir a las últimas jornadas. De hecho, no fue necesario esperar demasiado para que se inaugurara el electrónico, puesto que, en el minuto 6, Álex Domingo hacía el 1-0.

En líneas generales, fue uno de los mejores encuentros que el juvenil A de la UD Almería protagonizó en la presente temporada. Así pues, los rojiblancos supieron estar ordenados durante el desarrollo del primer acto para mantener la ventaja en el descanso frente a un rival que llegaba a la capital almeriense necesitado de puntos.

En los minutos iniciales del segundo periodo se quedaría la contienda prácticamente sentenciada. al poner Paco Benítez y Álex Domingo sus nombres a dos nuevos goles en los minutos 49 y 53. El marcador se elevaba hasta el 3-0, pero esto no sería sinónimo de relajación entre los jugadores del conjunto de la Academia.

Todavía quedaba un tiempo para la conclusión cuando Parra daba esperanzas al Recreativo de Huelva de poder apretar el partido al recortar distancias. Sin embargo, el tanto no desestabilizó a un conjunto rojiblanco que sabía que la derrota del Maracana había hecho que tres puntos dieran la permanencia matemática sin tener que esperar nada más. El Almería siguió creyendo y Álvaro cerraba el 4-1 en los últimos instantes.

Este marcador confirmó la continuidad en la División de Honor del juvenil A de la UD Almería porque permitió la circunstancia de que seis equipos —que es el número de los que descienden— no puedan alcanzar matemáticamente a los canteranos. Por tanto, el vestuario rojiblanco podrá afrontar sus dos últimos compromisos sin la ansiedad de tener que mirar la clasificación.