No hay mayor espectáculo que una victoria estajanovista

Puede parecer que no hay lógica cuando el segundo equipo más goleado no encaja ante el segundo conjunto más goleador de la categoría, que además cuenta con el máximo goleador del campeonato. Sin embargo, esa falta de lógica torna a veces hacia el más común de los sentidos si se corrigen ciertos aspectos. El primero de ellos es sencillo: para vencer a los equipos de más nivel y jugar partidos complicados como foráneos, pasaría por contar con un sistema donde solo dos delanteros se muevan a sus anchas y donde el centro del campo esté poblado.

O sea, aplicar un sistema más defensivo y más clásico, una especie de 1-4-4-2 similar al que se puso en liza ante el Real Madrid, que tanto le hizo sufrir, y frente el Sevilla. Aunque Baptistao es un delantero más, su labor ante el Barcelona fue la de un interior rayano en el puesto de lateral, debido a las peligrosas incursiones de Jordi Alba, culpable de tantos goles cosechados durante temporadas por los blaugrana. Con solo ese refuerzo, válido para la zaga y para en centro del campo, la UDA pasó de ser un conjunto al que le llegaban en otros choques con suma facilidad, a ser un equipo que le posibilitó a su guardameta apenas intervenir.

Y es que el fútbol es en determinadas ocasiones como el ajedrez, se mueve una pieza y cambia todo. El segundo aspecto se refiere cuando a determinados jugadores se les extrae sus virtudes. Hablamos de Ely y Babic, que supieron destapar el tarro de las esencias, pues su posicionamiento en estático dentro del área suele ser casi inexpugnable, como se demostró ante el líder, pero cuando los mismos jugadores son adelantados en una línea defensiva más cercana al centro del campo que a su propia área, los mismos zagueros sufren con los balones a sus espaldas debido a su lentitud, emanada de su gran corpulencia.

Ely y Babic no jugaron ni mejor ni peor que en otros choques, sino que explotaron sus cualidades donde saben hacerlo, dentro de su área. El algodón no engaña, porque Fernando ni siquiera tuvo que intervenir en el acoso del Barça durante la segunda mitad. La jugada que dio origen al tanto de la victoria no pudo ser más británica, espectacular corte de Ely ante Gavi, balón en largo y maravillosa combinación entre El Bilal y Luis Suárez. Así de sencillo es el fútbol a veces, y no por ello se tiene que dar peor imagen por jugar práctico y en largo.

Lo cierto es que no hay mayor espectáculo que una victoria con rigor táctico y trabajo estajanovista ante el único club de Primera que no había caído contra la UDA. La imagen preciosista, para las y los modelos. Un dato curioso pero real como la vida misma: la UDA es equipo de Champions contando los partidos como local, y de Segunda si se contabilizan los encuentros como visitante.

¿Tendrá que ver esto con la estadística de Rubi con todos los equipos de Primera que entrenó? En ella se comprueba que Rubi tuvo problemas como foráneo con todos esos conjuntos que entrenó en la máxima categoría. Quizá un poco de practicidad no le vendría mal al técnico catalán, pues aplicándola incluso te puede dar para vencer al líder destacado de la competición.