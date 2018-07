"Cuando se está al nivel de René es más difícil jugar"

-periodo incómodo y desagradable la pretemporada y más aún con dos concentraciones...

-Es verdad que serán las dos semanas más duras, de mucha carga física y sesiones de entrenamiento. Hay que pasarlas, pero se afrontan con mucha ilusión.

-¿Pudo desconectar del todo en el mes de vacaciones?

-Ha sido mes y medio casi que se agradece para desconectar y estar con la familia. En mi caso he tenido la boda y el viaje para recargar las pilas y volver con muchas fuerzas. Esperamos que esta temporada desde el principio vaya todo mucho mejor, que es lo que deseamos todos.

-Ha pasado a la liga de casados...

-Ya me tienen con las esposas puestas y cada vez que pillo un hueco tengo que llamar y no me deja escapar ninguna. Va a estar atenta a ver si llevo el anillo y todo controlado.

-Nueve fichajes y dos subidas del filial, ¿cómo lo ve?

-Han salido varios jugadores y se han hecho varias incorporaciones. Esperemos que todos vengan a sumar y a aportar para que esta temporada vaya todo perfecto, estoy seguro de que así será. Es aire nuevo, gente nueva que viene con ilusión a dar lo mejor de sí.

-A nivel personal, ¿qué tal afronta este curso?

-Como todas las temporadas, con la máxima ilusión. Yo sé de la dificultad que tiene mi puesto porque solo puede jugar un portero y cuando estás al nivel de René el año pasado siempre es mucho más difícil. Vivimos prácticamente juntos [en el mismo residencial] y la relación es buenísima.

-El primer partido sí será suyo porque René arrastra una sanción de la campaña anterior.

-Por tema de sanción seguramente tenga la oportunidad de empezar jugando el primer partido, pero todos los años intentas trabajar para estar lo mejor posible y jugar el primer partido. Luego la decisión la toma el entrenador. Esta vez por circunstancias si René está sancionado la mentalidad la tendré puesta en el primer partido todavía más que otros años.

-El viernes acaba el período de renovación de abonos, ¿qué le diría a la afición?

-Simplemente que se animen y se abonen, veo con ilusión a los fichajes nuevos y todos tenemos ganas de hacer un año bonito. Entre todos podemos conseguirlo y disfrutar del fútbol en Almería.