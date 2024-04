Podio de Rebecca Henderson en el estreno de las MTB World Series

Buen estreno para el conjunto Primaflor Mondraker Racing Team en la manga inaugural de la Copa del Mundo, celebrada a lo largo de este fin de semana en Mairiporá (Brasil). Rebecca Henderson conquistó un trabajado segundo puesto en la competición de short track celebrada el sábado, en una carrera mucho más selectiva y exigente que la mayoría dentro de la disciplina corta. La australiana sólo cedió ante la británica Evie Richards en su estreno esta temporada en la MTB World Series, adonde llegaba con ciertas dudas por la lesión sufrida pocas semanas atrás en la previa de los campeonatos nacionales.

Impresiones de Bec Henderson tras su segunda posición: "A veces se hace larga la espera hasta la nueva temporada de Copa del Mundo e incluso te olvidas de lo duro que es. A falta de dos vueltas marchaba sexta y pensaba que no estaba nada mal pero peleé para recuperar posiciones y por supuesto finalicé muy contenta con esa segunda posición final. Estoy acostumbrada a la temperatura como la de Brasil pero no a la humedad, que no tiene nada que ver a la de casa, pero hay que adaptarse y acostumbrarse a todas las condiciones".

En lo referente a las pruebas de cross country, tanto Rebecca (19ª) como Ondrej Cink (17º) sellaron sendos puestos en el top 20 en dos carreras muy diferentes entre sí pero que depararon sendos desenlaces espectaculares. Mientras que en la manga para las féminas un pequeño grupo abrió distancia casi desde el inicio, la élite masculina rodó en pelotón prácticamente hasta el último giro. De hecho, el checo de Primaflor Mondraker Racing Team comenzó la vuelta final a menos de medio minuto de la cabeza, a pesar de rodar en una posición muy similar a la que ocuparía a la conclusión. La sueca Rissveds y el estadounidense Blevins se hicieron con los primeros triunfos del curso.

Previa Araxá

La caravana de las UCI MTB World Series continuará en Brasil esta próxima semana, ya que la competición se desplaza hasta Araxá, en el estado de Minas Gerais. Otro circuito que se estrena al máximo nivel pero que ya ha acogido diversas pruebas internacionales de XCO. Al no coincidir con las mangas de descenso, las carreras de short track seguirán celebrándose en la jornada del sábado. Las dos pruebas de XCO comenzarán una hora más tarde respecto a Mairiporã.

Sábado 2017:00 | Short Track Femenino Élite TV17:35 | Short Track Masculino Élite TV

Domingo 2118:35 | XCO Femenino Élite TV20:30 | XCO Masculino Élite TV

Cobertura

Por segundo año, Warner Bros.Discovery y sus respectivos canales se encargarán de dar cobertura global a toda la Copa del Mundo. En el caso concreto de España, las carreras podrán seguirse de nuevo desde Eurosport, tanto en sus canales de televisión como en su app digital a la carta.

Como en cada cita de esta competición, Primaflor Mondraker Racing Team informará de todas las novedades de sus corredores en Brasil, con amplia cobertura de todo lo referente a nuestro equipo, abundante contenido gráfico y un completo informe a la finalización de las carreras.