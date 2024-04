El Poli Almería remonta ante el Huétor Vega para estirar su racha (4-1)

Continúa en estado de gracia el Poli Almería, que consiguió este domingo prolongar su racha tras darle la vuelta al marcador ante el Huétor Vega. Los granadinos se adelantaron con un gol del Carlos Galdón en la primera parte, pero prácticamente nada más regresar de vestuarios los rojiblancos de pantalón azul remontaron el encuentro con goles de Campanas y Dani Mesas. Y ya en los últimos quince minutos Álvaro de la Rosa sentenció con el tercero, mientras que en el descuento Álex Medina cerró con el cuarto con un lanzamiento de falta desde la frontal. Un triunfo con el que el conjunto dirigido por Carlos Hinojo ve la permanencia cada vez más cerca.

Los rojiblancos regresaban a casa después del punto sacado en su visita al Huétor Tájar para medirse a otro de los conjuntos granadinos de este grupo IX de Tercera RFEF. Y lo hacían con la firme intención de dar continuidad a su dinámica positiva que le ha llevado a encadenar ya seis jornadas sin conocer la derrota. Un buen momento que está permitiendo a los almerienses vivir en una situación de cierta tranquilidad. Aunque no sería fácil el reto que tendrían este domingo, midiéndose a uno de los equipos de la zona alta de la tabla como el Huétor Vega que llegaba dolido tras sus últimas dos derrotas que le han complicado demasiado la lucha por el play off.

Fueron los almerienses quienes comenzaron llevando la iniciativa, si bien tampoco es que crearan demasiado peligro sobre la meta visitantes. Cumplidos los cinco primeros minutos Linares, quien ha cumplido noventa partidos en las filas del Poli Almería, puso un centro que pudo ser peligroso, pero atrapó el balón el guardameta antes de que alguien llegara a rematar. Pero superados los diez primeros minutos los almerienses tuvieron la primera con un disparo de Dani Garzón al borde de la frontal que acabó desviando el meta granadino.

Apenas un minuto después la volvió a tener Dani Garzón, pero su tiro lo detuvo el guardameta. Todo ello mientras los granadinos ni siquiera habían conseguido inquietar la meta defendida por Manu. Antes de la media hora de juego volvió a probar fortuna Dani Garzón, esta vez con un disparo desde la frontal que se marchó demasiado desviado. También la tuvieron los visitantes con un remate de José Carlos a centro de Rafa Ortiz, pero el balón se marchó por encima del marco local.

Aunque más clara la tuvieron los granadinos en el minuto 33 con un disparo en el que tuvo que meter el puño Manu para evitar que los hueteños se adelantaran en el marcador. Pero a falta de apenas diez minutos para el descanso Carlos Galdón no perdonó y puso en ventaja a los visitantes con al rematar un centro de Jorge Vela para batir al guardameta rojiblanco. Duro golpe para los almerienses después de un comienzo del encuentro en el que los hueteños casi ni generaron ocasiones.

Y a menos de cinco minutos para pasar por vestuarios Carlos Galdón tuvo el segundo, pero Manu despejo el disparo con la zurda del visitante. Por su parte, Dani Mesas lo intentó con un tiro dentro del área a pase de Félix, aunque un defensa le taponó el disparo. En el descuento Rafa Ortiz puso un centro chut que se marchó alto para alivio de los almerienses. De esta manera, con la mínima ventaja para los granadinos concluyó el primer tiempo en la Ciudad Deportiva de Los Ángeles.

Reacción tras el descanso

No le sentó nada mal al Poli Almería el paso por vestuarios. Apenas se habían disputado los cinco primeros minutos del segundo tiempo cuando Campanas mandó el balón a la escuadra para igualar el partido. Y tan solo un minuto más tarde volvió a aparecer Campanas, esta vez para darle el pase de la muerte a Dani Mesas para a placer darle la vuelta al marcador. Los almerienses estaban en estado de gracia, continuando con las llegadas para hacer el tercero.

Josema tuvo el tercero en su testa al rematar un centro desde el costado izquierdo, pero el balón se acabó perdiendo por línea de fondo. También probó fortuna Dani Mesas, marchándose fuera su disparo. No le estaba gustando lo que estaba viendo al técnico visitante, por lo que llegada la hora de juego no dudó en realizar un doble cambio. A diferencia del comienzo del primer tiempo, no se estaba viendo un claro dominador.

Los granadinos gozaron de un peligroso acercamiento a falta de poco más de un cuarto de hora para el final, pero el pase de los visitantes se paseó por el área del conjunto almeriense. Pero los rojiblancos terminarían por sentenciar cuando a falta de quince minutos Álvaro de la Rosa ejecutó un remate de volea a centro de Anás para subir el tercero al marcador. Aunque ni mucho menos bajaron el ritmo los almerienses, quienes intentaron seguir ampliando su ventaja. De esta forma, superado el minuto 80 probó fortuna Pablo Checa con un disparo desde la frontal que detuvo el guardameta.

Ni mucho menos estaba peligrando el resultado para los almerienses, quienes tampoco estaban recibiendo demasiadas ocasiones. E incluso los rojiblancos de pantalón azul tuvieron de alguna que otra oportunidad para hacer el cuarto, que acabaría llegando con un lanzamiento de falta desde la frontal de Álex Medina en el tiempo de descuento. De esta manera No se movió más el marcador y el conjunto dirigido por Carlos Hinojo sumó tres puntos de vital importancia para comenzar a acariciar la permanencia y encadenar siete jornadas sin conocer la derrota. La próxima jornada el Poli Almería visitará al Motril.