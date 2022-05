El salón de la gloria

Sufrido, merecido y muy pero que muy disfrutado. Así ha resultado, a mi juicio, el tercer ascenso a Primera de la UD Almería desde su creación en 2001. Los rojiblancos, su afición y la provincia han tenido que esperar hasta el último minuto del último partido para consumar esta nueva gesta. Y han tenido que sufrir como no está en los escritos hasta el último segundo también. Para lucir hay que sufrir dicen las modelos. Y se disfruta y valora el doble todo aquello que ha sido muy sufrido.

Los cuatro mil que estábamos en Butarque sufrimos como perros el domingo y 48 horas después disfrutaremos como niños durante la multitudinaria celebración de hoy. Es la doble cara del fútbol, en particular, y el deporte, en general. Tiene que haber tristeza para que exista la alegría. La rojiblanca es doble. El equipo ha logrado este nuevo éxito deportivo con la mejor puntuación en 14 temporadas en Segunda División.

Los rojiblancos, con 81 puntos, han superado los 80 conseguidos en el primer ascenso, el de la 2006/2007 con Unai Emery, y los 74 puntos del segundo, bajo la dirección de Javi Gracia 2012/13. Este periodista desconoce si el proyecto de modernización y ampliación en marcha en el Power Horse Stadium Juegos Mediterráneos incluye o no un Museo de Trofeos.

El club tiene ya un motivo para hacerlo porque el Campeonato de Segunda División de esta temporada 2021 /22 es el primer título de la entidad en sus dos décadas de historia. Igual resultaría un poco chocante abrir una visita guiada al Estadio, de pago, con una parada en el ‘Salón de la Gloría’ para contemplar un único Trofeo. Pero otros con mucho más historia tampoco lucen muchos más metales. Es el primero y es bienvenido. Ojalá la familia crezca y no sea el último. El futuro está por ser escrito.