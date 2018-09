Hasta el último instante

Hasta las doce de la noche actualizando todo lo que tuviera que ver con la Unión Deportiva Almería para comprobar si se producían las llegadas y las salidas que todo el mundo esperaba. Lo de Joaquín y Saveljich más o menos estaba claro desde principios de semana, aunque no se hizo oficial hasta media tarde de ayer viernes. El cuadro rojiblanco no iba a anunciar la llegada como cedido del argentino, con pasaporte montenegrino, hasta que el Valladolid no hiciera lo propio con el de Huércal de Almería. En cuanto Joaquín estampó su firma y se subieron las primeras fotos ya como vallisoletano, el Almería hizo lo propio.

Despedida de Joaquín por las redes sociales

La marcha del canterano fue tan rápida, que no ha tenido tiempo de despedirse de la que ha sido su afición. Por eso, Joaquín envió una carta a través de las redes sociales: "Desde que tenía 11 años me habéis enseñado a querer este escudo y defenderlo con orgullo. Con esta camiseta he conseguido llegar a ser profesional, uno de mis mayores deseos y algo que os agradezco profundamente. [...] Quiero hacer una mención especial a aquellos aficionados que me han arropado en las buenas y en las malas y que me han acompañado en este camino. [...] Me marcho para cumplir un sueño como es jugar en Primera División, pero atrás dejo otro que es jugar con la UDA", finaliza Joaquín junto a una foto de él de rojiblanco.