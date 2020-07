España convoca a cuatro ahorradores

La España ‘voleibolera’ cuenta ya las horas para poder disfrutar de lo que le gusta, y hacerlo además de la mano del equipo que representa al país. Por fin, tras cuatro meses desde aquel 7 de marzo, último día en el que se pudo jugar la Superliga, hay algo a lo que aferrarse, y es la primera convocatoria como técnico de la Selección Absoluta realizada por Ricardo Maldonado. Cuerpo técnico y plantel, para el que se ha llamado a 17 jugadores, quedarán concentrados este próximo lunes, día 13 de julio, en la que ha venido siendo durante todos estos años la ‘ciudad cuartel general’ de los RedLynxes, Guadalajara. El objetivo al que se aferra este deporte ahora es volver, y hacerlo con normalidad, no solo en el contexto nacional, sino europeo. Así, la CEV ha organizado esa vuelta y ha situado a España la primera en la línea de salida, junto a Chipre, Moldavia y Letonia. Todos forman el Grupo D del preeuropeo.

Será la isla chipriota la que albergue un torneo con formato de liguilla a doble vuelta entre esos países, con la particularidad de que los demás grupos se dirimirán algo más tarde, en enero. Dicho esto, España sabrá directamente si se ha clasificado tan solo si es primera de grupo, ya que si es segunda tendrá que esperar a lo que pase en los demás, ya entrado 2021, y ver si está entre los cinco mejores segundos. Se sumaría así a los ocho países ya clasificados por haber sido los mejores en la tabla final del pasado Campeonato de Europa. A ello ayudarán cuatro hombres que son parte del nuevo proyecto de Unicaja Costa de Almería, uno que se estrena, Guille Carmona, y tres que repiten, Alejandro Vigil, Miki Fornés y Fran Iribarne. El primero será parte del cuerpo técnico encabezado por un mito como Ricardo Maldonado.

El segundo entrenador y estadístico ahorrador ha sido convocado precisamente con esa responsabilidad de ‘databoy’, y lo afronta “muy ilusionado” tras tener experiencia con la selección de Marruecos, que lo contrató el verano pasado: “Representar a mi país es una ilusión tremenda, muy contento, con muchas ganas de empezar y volver a trabajar con un grupo que me parece formidable, tanto de cuerpo técnico como de jugadores, y luchar por nuestro objetivo, que es nada menos que un Europeo”. Al respecto de eso último considera que “España tiene muchas posibilidades”, porque “es una selección muy fuerte en los últimos años, con grandes jugadores, y seguro que vamos a competir muy fuerte, a un alto nivel y, sobre todo, va a ser un poco la incertidumbre de ver quién está en forma después del periodo de inactividad que se ha tenido en todos los países, no solo España, así que el que en mejor estado de forma llegue será el que se lleve el premio de este Europeo”.

En todo caso, se ha mostrado optimista: “Yo estoy seguro de que con el trabajo que vamos a hacer en este periodo de Guadalajara vamos a estar a tope, entrenando muy duro y viajar en un estado óptimo para lograr el objetivo”. A los mandos, Ricardo Maldonado, admirado por Guille: “Es una eminencia en nuestro deporte, es un honor trabajar con él; desde el momento en el que me llamó y me hizo la propuesta quedé ilusionado, asombrado, agradecido por la oportunidad que me está brindando, por lo que estoy deseando que llegue la hora de poder trabajar con él, saber qué es lo que quiere de mí, cómo trabaja él y poder ayudarle lo máximo que pueda en esta nueva etapa que emprende como seleccionador absoluto”. Carmona recuerda que “todo el mundo lo conoce como un grandísimo entrenador tanto en Soria como en las categorías inferiores de España, donde ha sacado le máximo provecho de todos los jugadores que han pasado por allí; todo ellos dicen que son lo que son por él”.