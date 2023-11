Los más pequeños demuestran su deportividad en la VI Media Kids Ciudad de Roquetas de Mar

Los más pequeños de la casa han vuelto a sentir un año más la emoción de participar en la Media kids, prueba que precede a la Media Maratón Ciudad de Roquetas y, que este año, ha alcanzado su sexta edición. La emoción de los jóvenes participantes envolvió de un gran ambiente en el Parque de Los Bajos, puesto escogido para ubicar la salida y meta de esta carrera.

350 menores se han inscrito en las distintas categorías de esta cita deportiva que abarca diferentes distancias según la edad. El concejal de Deportes y Tiempo Libre, Jose Juan Rubí, ha destacado el éxito de participación que ha registrado esta prueba. "La celebración de esta carrera nos permite comprobar la ilusión de las familias por disfrutar de esta competición junto con sus hijos que desde edades bien tempranas se inician en el deporte", señala Rubí.

Para muchos de los menores que participaron en la Media Kids, ésta ha sido la primera vez que han tenido la oportunidad de competir en una carrera de este tipo, otros han vuelto a correrla con la misma ilusión y ganas que en ediciones anteriores. Todos los inscritos en esta carrera recibieron una medalla conmemorativa, así como una camiseta en recuerdo de su participación.

La carrera se ha llevado a cabo según la edad y categoría de los participantes, desde la categoría bebé, Sub 10, Sub 12, Sub 14, Sub 16 y Sub 18. Al finalizar la carrera se procedió a la entrega de trofeos para los tres primeros clasificados de cada categoría, en femenino y masculino, en el interior del Pabellón de Deportes Infanta Cristina.

Puede consultar la lista de clasificados en sus diferentes categorías en cruzandolameta.es