Víctor Fernández conquista el tercer lugar en Chile, tras un recital del mejor windsurf en olas

Víctor Fernández, el windsurfista almeriense y tres veces campeón del mundo, ha conseguido un impresionante tercer puesto en la segunda prueba de la Copa del Mundo de Windsurf, celebrada en la playa de Matanzas, Chile. Este logro demuestra que, pese a sus 40 años, continúa desplegando su mejor windsurf, manteniendo viva su aspiración por su cuarto título mundial.

Durante la competición, Fernández ofreció una actuación brillante, superando a sus competidores en todas las mangas hasta llegar a la final, a pesar de enfrentarse a condiciones desafiantes en olas grandes y con viento de izquierda. Su preparación ha sido clave, "he entrenado intensamente en Cabo Verde; son condiciones similares a Chile, pero con viento de derecha, pero he podido usar el mismo material, lo que me ha ayudado a obtener un buen resultado aquí", comentaba el propio Fernández. "Vine a Chile una semana antes, pues llevaba sin navegar aquí desde hace seis años en esta ola de Matanzas, uno de mis lugares favoritos".

El criterio de puntuación de este evento da prioridad al surfing de las olas frente a los saltos. Las condiciones acompañaron durante todo el desarrollo de la competición, logrando reunir a los mejores riders del mundo en una de las pruebas más reñidas de los últimos años. El evento marcó un notable regreso a la élite del windsurf extremo, recuperándose de unos años irregulares post-pandemia. Además, gracias a la fusión exitosa del circuito americano IWT con la PWA, ha permitido mejorar significativamente la calidad de la competición, atrayendo a riders de todo el mundo y expandiendo el número de pruebas en el circuito mundial.

En la emocionante final, Fernández exhibió un windsurf de alto nivel, seleccionando meticulosamente cada ola para ejecutar maniobras espectaculares, incluidos goiters, aéreos y saltos increíbles, fieles a su reconocido estilo único. Su tercer puesto, detrás del francés Camille Juban y el americano Morgan Noireaux, fortalece sus aspiraciones en la lucha por otro título mundial, el cuarto.

Próxima parada Gran Canaria

La siguiente prueba del Campeonato Mundial de Windsurf en olas se celebrará en Pozo Izquierdo, Gran Canaria, en el mes de julio, donde Víctor ha ganado en numerosas ocasiones y donde a parte del surfing tendrán gran peso las maniobras de saltos más extremas.

La temporada arrancó en Omaezake, Japón, y después de Chile, proseguirá su viaje por Gran Canaria y Tenerife en España durante el verano, y en septiembre se desplazará hasta el Pacífico Sur hasta la mítica Cloudbreak en Fiji, un paradisíaco archipiélago de más de 300 islas. La competición continuará en las frías aguas del Mar del Norte en Sylt, Alemania, culminando en la icónica meca del windsurf, Hookipa, en Hawaii, Estados Unidos.

Este año, de las siete pruebas destacan cuatro de carácter cinco estrellas, las cuales ofrecen mayor puntuación, permitiendo a los competidores acumular puntos de sus cuatro mejores actuaciones para aspirar al título mundial, marcando un cambio significativo en la dinámica de competencia respecto a años anteriores.