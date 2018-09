Los virgitanos buscan su primer triunfo como foráneos en Cártama

El Berja CF encara la cuarta jornada de competición con la mente puesta en sacar un buen resultado este domingo y poder seguir así su racha positiva en este arranque de campaña en el que aún no sabe lo que es perder. Los virgitanos visitarán el feudo de un Cártama que es colista y que aún no suma punto alguno, pero lo harán con la cautela de no subestimar a su oponente y estando cien por cien concentrados en el choque para tratar de obtener su primer triunfo lejos de tierras almerienses.

También quiere prolongar su buena racha el Vera, un recién ascendido que pretende mantenerse invicto en esta categoría una semana más. Para ello tendrá que sacar un resultado positivo ante un Bejígar que tampoco conoce la derrota después de tres jornadas disputadas. Los veratenses vuelven a jugar en Las Viñas, donde ya ganaron al Estepona (1-0) hace un par de semanas.

Por su parte, Oriente y Adra Milenaria, con un punto en sus casilleros, llegan con la necesidad este fin de semana de sumar su primera victoria del curso. Los orientales reciben al Porcuna y los abderitanos al Villacarrillo.