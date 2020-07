A vueltas con el mérito de la plantilla

Tras la derrota en Gerona aludía desde esta líneas al esfuerzo que la plantilla de la UDA está haciendo. Es duro tener que buscarse las habichuelas por sí solos, por mucha calidad que varios de sus integrantes atesoren. Han habido varios cambios de técnicos, nuevos conceptos, varias ideas, pero lo más importante puede que sea el hecho de no haber recibido una preparación adecuada en ninguno de los tramos con los diferentes preparadores, con independencia de la cantidad de técnicos que pasaron por el banquillo rojiblanco.

Si a todo ello le unimos la adquisición de algunos jugadores más acostumbrados a un entorno futbolístico opuesto al de la Segunda española, que se basa en un juego extremadamente guerrero, obtendremos un cóctel explosivo, claramente reforzado con la extraña rentrée de la competición tras el confinamiento. Ahora no parece que se juegue a fútbol, sino más bien a balonmano, con idas y vueltas en el juego y múltiples cambios.

Dicho todo esto solo un plantel con calidad puede permanecer, a falta de dos jornadas para la finalización de la liga regular, a un solo punto del ascenso directo y con el average ganado a quien lo marca, el Huesca. Y solo peloteros de calidad pueden luchar contra condiciones tan adversas. Una jugada de Darwin, un torpedo de Lazo o Juan Muñoz entre líneas han podido sostener la nave hasta casi la meta. No hay patrón de juego, pues cuando salen a relucir ciertos detalles de conjunto, no existe un plan B para contrarrestar la dinámica positiva del contrario.

"Rompo una lanza en favor de Sivera, no deberíamos evaluar unos minutos muy comprometedores para el chaval, donde tuvo que tomar decisiones en frío"

Con encuentros cada siete días, se pueden hasta disimular ciertas carencias por el hecho de trabajar más tiempo en equipo, pero todas las características descritas de la actual UDA se engrandecen con esta liga loca donde un partido de fútbol llega a ser como un largo viaje en crucero. La primera mitad ante el Rayo puede valer un ascenso, no solo por forjar la victoria y los tres puntos, sino por la confianza que de cara a estas dos jornadas va a adquirir un equipo vilipendiado en los últimos tiempos.

Sin embargo algo se echa en falta sobremanera, cierto mando en el centro del campo. Ante el Rayo, ni siquiera se pudo medio controlar la parcela central durante la primera mitad de la goleada. Por eso, cuando vienen mal dadas y no se pueden trazar las transiciones ofensivas, el arma más poderosa de esta UDA y la causa de ser el conjunto más goleador de la categoría, se sufre de lo lindo. No hay que olvidar el buen comportamiento de los rojiblancos en la mini liga de los favoritos al ascenso tras el confinamiento.

Esa mini competición la lidera el Huesca, con un solo punto de diferencia sobre la UDA, el mismo que hace falta para ascender de forma directa. Por último, quiero romper una lanza a favor de Sivera. Quien no conozca a este joven guardameta, promesa e internacional sub 21 con la selección española, además de haber debutado en esta misma campaña con el Alavés en Primera, no debería evaluar unos minutos muy comprometedores para el chaval, donde tuvo que tomar decisiones en frío. Técnicamente es un portero de categoría, y lo demostrará tarde o temprano.

El Numancia, que se juega el descenso, podría puntuar en Huesca. Si la UDA hace su tarea en Ponferrada, este grupo de jugadores podría, por sí solo, encontrar el camino del ascenso.