Fran Reyes: de concejal cesado a próximo alcalde de Los Gallardos

La política, como las mejores películas, a veces depara giros inesperados de guion. Hace apenas cinco meses, Fran Reyes comunicaba que acababa de ser cesado de su cargo como concejal del equipo de gobierno socialista de Los Gallardos. Era un 11 de enero. Su alcaldesa durante casi 12 años, María González, explicaba que llevaba meses “traicionando” su confianza. Hoy, es el nuevo alcalde electo del municipio tras arrasar en un municipio que era feudo del PSOE desde hace décadas.

Fran Reyes —aunque sea el futuro alcalde prefiere que se le llame Fran, no Francisco— nació hace 42 años en Los Gallardos. Desde hace veinte está en política, siempre vinculado al Partido Socialista. Ha sido concejal de varias áreas durante casi 12 años:Juventud, Asuntos Sociales, Cultura y Festejos. Aunque reconoce que la que más le gusta es Servicios Sociales:“Siendo la más difícil, que mucha gente no quiere, es la más gratificante, donde más contacto tienes con las personas”, asegura.

Después de su cese lo pasó mal. Pero agradece todo el apoyo y cariño que recibió de sus vecinos. Antes de aceptar presentarse por Ciudadanos, se lo pensó: “Tuve dudas, no fue de la noche a la mañana. Estuve a punto de no hacer lista, pero al final me armé de valor, porque me gusta y creo que se pueden hacer las cosas mejor”.

¿Por qué abandonó el PSOE? Porque durante la última se sintió desplazado, asegura. “Había una cierta tensión que fue empeorando. Percibí un acomodamiento que no compartía. Tenía claro que no iba a seguir en la candidatura con María, aunque no hubiera hecho lista”.

"Uno se presenta para ganar, pero no me esperaba unos resultados tan buenos”

Pero la hizo, aupado por Ciudadanos y se rodeó de un equipo de gente sin experiencia política “pero con muchas ganas, que combina gente de todas las edades”. Y se echó a la espalda el peso de dar a conocer su nuevo proyecto durante una campaña que admite que ha sido dura.

Y así llegó el domingo 26 de mayo y las urnas confirmaron una de las mayores sorpresas en la comarca levantina. “Uno se presenta para ganar, pero la verdad que no me esperaba este resultado”, explica. Obtuvo siete concejales, por tres del PSOE y uno del PP. Un logro de proporciones gigantescas si se echa la vista atrás:el PSOE arrasaba cada cuatro años sin dificultades. De hecho, en 2015 obtuvo ocho ediles.

“La mañana de las elecciones empecé a pesar que algo como lo que pasó era posible. Nunca había ido tanta gente a votar, había colas de media hora”, cuenta Reyes. De hecho, la participación fue de un 77,55%, más de 10 puntos superior a las elecciones municipales anteriores.

"Aún me cuesta dormir y tengo dolor de cabeza. Aún estoy asimilándolo"

Estos días posteriores a los comicios le está costando volver a la normalidad. “Aún me cuesta dormir, me duele la cabeza... Estoy todavía asimilándolo”, reconoce. En la calle, no para de recibir felicitaciones, de unos y de otros. La gente lo para, le da la mano o lo abraza. No obstante, admite que la actual alcaldesa todavía no lo ha llamado. “Desde mi cese, la relación ha sido cordial, pero sin más. De hola y adiós”.

No obstante, sí que mantiene buena relación con otros excompañeros socialistas de la comarca y por eso, asegura que pondrá todo de su parte para “trabajar junto a los pueblos vecinos en todo lo que se pueda”.