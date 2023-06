Martín Gerez renuncia a seguir como concejal del PSOE en Vera

Martín Gerez, el candidato del PSOE en Vera en las elecciones municipales, no seguirá como concejal durante el próximo mandato. Lo ha confirmado este lunes con un comunicado a través de su perfil personal de Facebook. Lo deja "después de meditarlo serenamente, y convenirlo con mis compañeros y compañeras de la candidatura socialista", según ha manifestado.

Gerez, que fue candidato a la alcaldía en 2019 y ahora en 2023, cree que los resultados obtenidos en ambas elecciones "no me han dado en ningún caso la confianza mayoritaria del electorado a la que aspiraba, por lo que no me considero respaldado para continuar presente otros cuatro años en el Ayuntamiento", y por eso piensa que es momento de que nuevas personas le sustituyan.

Así, el PSOE de Vera quedará ahora encabezado por el que ha sido su número dos en estas elecciones, Alberto Clemente Cano, quien ya fuese concejal de Hacienda durante el mandato 2015-2019 con Félix López (Partido Andalucista). El PSOE ha obtenido dos ediles en las últimas elecciones, por lo que, presumiblemente, el otro escaño será para Estela García Agüero.

Martín Gerez deja la política municipal porque "los electores, con su voto mayoritario al PP, han apoyado una forma de gobernar nuestro pueblo que desde la oposición he criticado duramente estos cuatro años; una forma de gobernar a la que he ofrecido muchas alternativas, sin que todo ese trabajo, a la vista de los resultados electorales, haya tenido la aprobación y el reconocimiento público esperado", asegura.

Se va deseando "los máximos aciertos en su gestión al nuevo equipo de gobierno del PP con Alfonso García a la cabeza", aunque deja claro que "sigo pensando que muchísimas cosas deben hacerlas de otra forma porque la gente de Vera se lo merece, especialmente en cuestión de transparencia, de participación ciudadana, de eficiencia, de eficacia y también de ética".

Gerez, que ya fue concejal del equipo de gobierno en 1983 y que durante el último mandato ha encabezado la oposición, explica que "la política municipal ha sido vocacional, y sin ninguna otra aspiración que la de ayudar a mejorar las condiciones de vida de la gente de mi pueblo, especialmente de quienes más lo necesitan, y nunca me ha movido obtener prebendas de ningún tipo para mí o mis allegados, algo de lo que pueden dar fe quienes me conocen".

Finalmente, el ya exlíder de los socialistas veratenses agradece "a quienes nos votaron en 2019, y a quienes lo han vuelto a hacer ahora, y por supuesto también a quienes en un momento y en otro han estado acompañándome en nuestra candidatura o apoyándonos en todo el proceso electoral; a todas y todos también quiero pedirles mis sinceras disculpas por no haber podido conseguir los objetivos que nos habíamos marcado".