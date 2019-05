Los alcaldes más veteranos

Todos excepto dos son de la Comarca del Almanzora. La mayoría concurren bajo las siglas del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), frente a dos del Partido Popular (PP). Tienen más de 55 años, sorprendentemente uno de ellos llega a los 94, y la mayoría lleva más de 20 años tomando decisiones, acertadas o no, para su pueblo, tanto en el equipo de gobierno como en la oposición. Son los seis alcaldes más veteranos de la provincia de Almería y que, a escasos días de las elecciones municipales, ya han anunciado que volverán a presentarse como candidatos para ocupar el puesto de regidor.

El regidor de Armuña, todo un icono

Armuña del Almanzora, Bacares, Lúcar, Castro de Filabres, Roquetas de Mar y Chercos son los pueblos almerienses que tienen los alcaldes más antiguos de la provincia y que cada cuatro años revalidan la confianza que sus ciudadanos depositaron en ellos la primera vez que optaron al cargo. La palma se la lleva José Antonio Berruezo, que es el regidor con más años en el poder y que aunque no fue el primer alcalde de la democracia en su pueblo (ganó en los segundos comicios), realizó la lista de las primeras democráticas e incluso iba en el último puesto.

Excepto el primer edil de Roquetas de Mar, el resto gobiernan para municipios menores de 500 habitantes. La excepción supera las 94. 925 personas censadas (es el segundo municipio de la provincia por detrás de la capital, el 14º de Andalucía y el 69º de España en cuanto a población). Aquí, por lo tanto, más que un oficio, lo que hay es afición a su municipio, muchas veces por encima de las ideologías de los partidos que les respaldan. Es en estos casos cuando se cumple el popular dicho de que “en los pueblos no se vota al partido, sino a la persona”.

Muchos de ellos iniciaron su carrera en el mundo de la política cuando eran muy jóvenes, desde las primeras elecciones democráticas. Las ganas por mejorar el funcionamiento de su pueblo y la vida de sus vecinos les han llevado incluso a ocupar puestos como el de presidente de la Diputación de Almería, como es el caso de Gabriel Amat,que hasta principios de este año ha compaginado la alcaldía la presidencia de la institución provincial.

Por los años de experiencia, por sus logros cosechados en todo este tiempo y por los años de servicio a la ciudadanía, estos seis alcaldes de Almería se han convertido ya en políticos históricos o con historia. Incluso son conocidos en gran parte de Andalucía, especialmente por aquellos que también son veteranos. Sin lugar a dudas, el regidor de Chercos es uno de los casos más llamativos de la provincia, no solo por los años que lleva revalidando su mayoría, sino también por la vitalidad que desprende cuando habla de mejorar su municipio y la vida de sus vecinos, pese a tener 94 años y ser el alcalde de mayor de España.

Todos son optimistas en su revalidación

Ninguno duda de que volverá a ganar las próximas elecciones municipales. Todos son optimistas y piensan que su pueblo volverá a depositar toda su confianza en ellos para gobernar los próximos cuatro años. Y es que ningún partido tiene limitación temporal en este sentido y coinciden en que, a diferencia de otros cargos públicos, “la experiencia es un grado en la Administración Local y en que el hecho de verse cada día con unos vecinos que conocen la trayectoria y el talante de cada cual y lo refrendan ya supone una renovación. Sólo cuando no hay ganas, se han agotado las ideas y se ha perdido la confianza de esos vecinos es momento de dar un paso atrás, si no hay irregularidad previa en la gestión”, como indicaron a Diario de Almería en las diferentes entrevistas mantenidas con los protagonistas de esta historia de veteranos.

En la mente de todos está constantemente su pueblo. Es su primer amor y la lista de logros se les cae de la boca, no como mérito personal, sino en halagos a su patria chica, aunque para otros muchos vecinos las cosas no se hayan hecho tan bien (para gustos los colores). Pero al final, todos coinciden, “lo importante es saber dónde y cómo pedir las cosas, tanto antes como ahora”. Sin romper ruedas para ir a la capital no se consiguen las cosas y gracias a eso se han podido reformar los municipios que representan.

José Berruezo, alcalde de Armuña del Almanzora (PSOE)

Es el alcalde más veterano de la provincia de Almería y como tal es conocido incluso fuera de nuestras fronteras. Con apenas 22 años se inició en el mundo de la política y con 26 ganó las que eran las segundas elecciones democráticas. En la legislatura anterior (la primera de la democracia) fue el encargado de realizar la lista del Partido Socialista en su municipio, en la que ocupaba el último lugar. A los 64 años (cumple 65 el próximo día 24 de mayo) asegura que jamás se ha planteado abandonar la política, y que la misma inquietud que le movió a los veinte años a iniciarse en esta carrera es la que hoy le sigue impulsando para trabajar por sus vecinos. Como indicó a este periódico, “aún mantengo el espíritu joven que años atrás me movió a luchar por los intereses de mis vecinos”. Explica que se inició en la política sin saber siquiera la ideología de sus padres, porque en aquellos tiempo no se hablaba de política, por lo que no tiene referentes en su familia. Vuelve a presentarse como candidato y asegura que es optimista, con una lista renovada con gente joven. Muchos son los proyectos que en estos 36 años de gobierno ha llevado a cabo José Antonio Berruezo pero no duda en saltarse la cantidad de infraestructuras logradas para destacar como los más importantes aquellos que tienen que ver con lo social. Lograr dos plazas fijas de médico y ATS para su pueblo es precisamente uno de los proyectos más importantes para él, como alcalde y como un ciudadano más de Armuña del Almanzora. Además de la residencia de ancianos o los dos pozos que empezaron a dar agua a los vecinos que hasta entonces no tenían. Satisfecho también de la mejora de las carreteras y de la ejecución de viviendas sociales. Y como anécdota, se queda con la visita de Chaves cuando era presidente de la Junta de Andalucía para inaugurar el Ayuntamiento, la casa de todos los armuñeros.

José Segura, alcalde de Bacares (PSOE)

Fue elegido como alcalde en las terceras elecciones de la democracia, en el año 1987, aunque en los segundos comicios ya iba en la lista del equipo de gobierno como concejal. Lleva más de la mitad de su vida vinculado a la política con el PSOE, desde que cumplió los 25 años de edad, que fue cuando decidió establecer su residencia en Bacares, recién llegado de Barcelona, y cuando fundó el Partido Socialista en el municipio. Decidió emprender esta carrera tras haber tenido contacto con la vida política a raíz de su afiliación al sindicato UGT. Empezó su trayectoria con el afán de atajar las necesidades que tenían los bacareños. Asegura que “había muchas cosas que cambiar y por hacer en aquel tiempo”. Su objetivo ha sido siempre mejorar el día a día de los vecinos de Bacares y llevar a cabo proyectos que dieran calidad de vida, como es el caso de la residencia de ancianos que además de ser un servicio muy importante, no solo para el pueblo sino para el resto de la provincia, también ha generado puestos de trabajo. No pasa por alto la satisfacción de haber logrado un suministro de agua óptimo, primero con dos sondeos y después con una pantaneta que han acabado con los continuos cortes que se sufrían allá por el año 1988 cuando apenas había tres horas de suministro al día. A sus 63 años de edad vuelve a presentarse a la alcaldía para continuar un proyecto que inició hace 28 años. Después del de Armuña del Almanzora es el segundo regidor más veterano de Almería puesto que prácticamente está desde el principio, aunque en las anteriores listas fuera como concejal. Año tras año ha recogido el apoyo de los bacareños, con mayoría.

José Antonio González, alcalde de Lúcar (PSOE)

También es un alcalde elegido directamente como primer edil en el año 1987, sin haber formado parte anteriormente del Ayuntamiento ni como concejal ni como oposición. Sus inicios en la política fueron cuando tenía 35 años, después de haberlo pensado mucho y después de años de buena relación con el Partido Socialista Obrero Español en la ciudad de Granada donde estudió la carrera de medicina. Llegó al municipio de Lúcar destinado como médico y llegó el día que decidió que era el momento para presentarse e intentar trabajar para mejorar la vida de los ciudadanos de ese pueblo. Lleva 32 años en el mundo de la política y ha sido uno de los alcaldes más activos en la comarca del Almanzora en las reivindicaciones para poner a este territorio almeriense en un lugar privilegiado. En este tiempo asegura que han sido muchos los proyectos llevados a cabo, aunque si hay que mencionar alguno del que especialmente se siente orgulloso es por el trabajo diario para mejorar la vida de los vecinos, como son trabajos de mantenimiento, impulso de la economía local y del turismo, así como trabajos de cooperación. Vuelve a presentarse como cabeza de lista porque aún quedan muchas cosas por hacer en Lúcar.

Gabriel Amat, alcalde de Roquetas de Mar (PP)

Es afiliado del PP desde 1978 (entonces Alianza Popular). En 1979 fue elegido concejal en el Ayuntamiento de Roquetas de Mar. Volviendo a la política activa en los comicios de 1986 cuando de nuevo volvió a formar parte del equipo de gobierno como concejal delegado de Urbanismo. En 1991 volvió a ser elegido concejal y fue portavoz de su grupo durante esa legislatura. En las elecciones de 1995, el Partido Popular obtuvo la alcaldía del municipio de Roquetas de Mar, con mayoría simple, pasando por tanto a ser alcalde. En los comicios siguientes, en junio de 1999, logró mayoría absoluta, que ha sabido mantener hasta las anteriores elecciones, cuando se quedó a un concejal de lograr la mayoría absoluta, por lo que para gobernar tuvo que llegar a un acuerdo de investidura con Ciudadanos. Son ya 24 años como alcalde del municipio de Roquetas de Mar y una vez más vuelve a pedir el apoyo de los roqueteros para seguir trabajando para mejorar su día a día.

Paco Martínez, alcalde de Castro de Filabres (PSOE)

Es alcalde de uno de los municipios con menos habitantes de la provincia. Desde el año 1992 gobierna el Ayuntamiento de Castro de Filabres, tras ganar las elecciones después de varios gobiernos municipales del Partido Popular. Asegura que lo de ser alcalde se lleva bien “porque cuando lo haces bien, lo haces a cambio de nada”. Hace hincapié en que “el tema está en ser honesto y sencillo y no dejar que se acumulen los problemas”. Lleva 27 años adoptando decisiones para impulsar el desarrollo de su pueblo y de sus vecinos, quienes le han apoyado cada cuatro años para que vuelva a estar al timón.