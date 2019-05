“La única opción de los almerienses para cambiar las cosas que no le gustan de esta ciudad es votar al PSOE”, manifestó la candidata socialista a la Alcaldía de Almería, Adriana Valverde, en el balance de estos quince días de campaña para las elecciones municipales. En su valoración, dijo sentirse “alegre” por “la ilusión” que se percibe en la calle en los rostros de la gente por “un gran proyecto” y “un magnífico equipo de socialista”, que dará la vuelta al Ayuntamiento y que hará que salga “del estancamiento, después de 16 años de mandatos del Partido Popular”.

“Quiero agradecer a los y las almerienses de todos los barrios de la ciudad el cariño que me han mostrado en estos días de campaña; su afecto ha sido la energía que me ha impulsado durante estos días de tanto esfuerzo personal”, manifestó Valverde. A este respecto ha destacado que termina la campaña “con alegría y muy ilusionada” y asegurado que, “si el próximo domingo me convierto en su alcaldesa, tendré muy presente todas sus preocupaciones para ponerles solución cuanto antes”.Por su parte, el secretario general del PSOE de la capital, Fernando Martínez, hizo “un llamamiento a la movilización general de la gente de izquierdas, progresista, sensata, que no quiere crispación en la vida política” porque “hay que conjurar el peligro real de la alianza de la derecha”. “Estamos convencidos de que tienen ya un acuerdo” -ha destacado- “y hay que evitar que la ultraderecha entre en el Ayuntamiento”.