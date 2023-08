Aclaración sobre el artículo de gastronomía

Me dirijo a usted en calidad de Rafa Rodríguez, presidente de Almería Gastronómica, para expresar mi profundo descontento con respecto a un artículo publicado en las páginas de su respetado periódico, el Diario de Almería. Dicho artículo, escrito por el autor Carlos Javier Lillo, ha suscitado en mí una gran preocupación debido a su contenido, el cual contiene información que considero falsa y no contrastada.Quiero señalar con precisión algunos puntos específicos del artículo que me resultan particularmente problemáticos y que, en mi opinión, carecen de base verídica:

1.En el artículo se menciona que faltaron degustaciones. Sin embargo, esta afirmación parece carecer de fundamento, ya que la disponibilidad de sillas no debería influir en la repetición de las degustaciones ya que se agregaron más sillas debido a la afluencia de público en el día en cuestión.

2.En cuanto a la comida, tengo el respaldo de imágenes que demuestran al señor Carlos Javier Lillo comiendo incluso antes que el propio jurado en el día del concurso y antes que los asistentes a las jornadas. Esto sugiere una falta de ética por parte del autor y pone en tela de juicio su imparcialidad y profesionalismo.

3.Respecto al comentario acerca de que la mayoría del público considera que las ediciones anteriores fueron mejores, me gustaría resaltar que esta opinión parece estar basada en una valoración preconcebida de su opinión personal al cortarle el suministro de bebida y comida a su trabajador, ya que el 90% de los asistentes eran familiares y amigos de los ponentes del día en cuestión y nadie vio al sujeto tomar opiniones entre los asistentes. Esto podría distorsionar la percepción real del evento.

4. En relación a las degustaciones, es importante destacar que este año se ha permitido que los asistentes prueben la comida, a diferencia del año anterior. Según mi conocimiento y conversaciones con compañeros que participaron en el evento el año pasado, no se brindaron degustaciones. Además, se menciona, la anterior organizadora, proporcionaba directamente los platos de presentación a este sujeto para que los probara. De buena tinta sé, que no se ofreció agua a los ponentes en la edición anterior.

Como bien comprenderá, igual que nosotros no exigimos que se nos haga publicidad de nuestras empresas o asociación en su diario, sus trabajadores no son quién para exigirnos ni bebida ni degustaciones y mas cuando durante las jornadas posteriores se les dio absolutamente todo lo que pidieron, llegando hasta tener que ser sacados de la carpa de staff porque entraban a buscar ellos lo que se les antojaba, gestos que no gustaron a los presentes y de ahí esa decisión de “cortar por lo sano” ese día.

5. En cuanto a la caída de luz fue solamente una vez y no dos como menciona en el artículo, reparándose esta al momento por los miembros de la organización y certificada por los técnicos oficiales a su llegada.La causa del fallo fue el botellero de la bebida, al fallar y no tener solución en esa jornada, solamente se disponía de bebida para los asistentes, dosificando exclusivamente el agua por falta de estar fría y dando en su lugar cerveza, cerveza sin y menos cantidad de agua.

6. No se da toda la información que hizo que estas jornadas gastronómicas de feria 2023 fuesen únicas, entre ellos la entrega diaria de bolsas de premios gratuitos de productos de Sabores Almería, cuchillería, un jamón ibérico… Poco se ha hablado del éxito obtenido durante todas las jornadas con mayor afluencia de la esperada en cada una de ellas siendo la feria gastronómica mas brindada por todos sus asistentes.

En las fotografías superiores se muestra como se apoderó de uno de los platos de embutidos dispuestos para degustar entre los asistentes y una vez casi terminado con el, no dudó en meterse dentro del concurso, tras el paso de Instituciones, a probar todos y cada uno de los platos que se realizaron, importándole, mas bien poco, por no decir nada, el interferir en la correcta mecánica del mismo. Como bien le digo hay másimágenes de este señor en situaciones similares a la mostrada.

Es evidente que estas inexactitudes y falta de contrastación en el artículo minan la integridad de la información proporcionada a sus lectores y perjudican la credibilidad del Diario de Almería. Como lector comprometido, insto a su periódico a reconsiderar la rigurosidad de sus procesos de revisión y edición para evitar la divulgación de información errónea y tendenciosa.

Agradezco su atención a este asunto y confío en que tomarán las medidas adecuadas para rectificar esta situación y restaurar la confianza de los lectores en la veracidad de sus contenidos. Quedo a su disposición para cualquier aclaración adicional que pueda requerir.