Un mar de claveles rojos y blancos inunda Almería con motivo de la Batalla de Flores

La Batalla de Flores se ha convertido por méritos propios en una de las citas ineludibles de cada edición de la Feria de la capital. Y este año así lo ha demostrado. Cientos de personas se han congregado a uno y otro lado de las calles por las que ha discurrido un nutrido séquito de carrozas ambientadas en distintas temáticas, asociaciones vecinales y colectivos de diversa índole.

Pasaban unos minutos de las 19:30 de la tarde cuando, una vez todo presto, dispuesto y chequeado hasta el más mínimo detalle, la expedición emprendió su marcha desde La Rambla, para abrirse paso a través de la calle Granada para acabar desembocando en Puerta de Purchena y avanzar por Obispo Orberá hasta regresar a La Rambla y concluir su periplo en el Anfiteatro de la Avenida Federico García Lorca. Un trayecto en el que almerienses y visitantes han poblado las aceras de las vías para afanarse en agarrar algunos de los claveles rojos y blancos que arrojaban desde las carrozas los niños, niñas, jóvenes adultos que viajaban sobre ellas.

En una de ellas, se encontraba Mayca, una joven almeriense que, como cada año, no ha querido perderse este esperado evento. “Este día es muy típico, yo ya llevo mucho tiempo viniendo a la Batalla de Flores y me gusta mucho porque la gente es muy amigable y están todos los niños a pie de calle. Además, me gusta revivir los momentos en los que venía con mi abuela a la Batalla de Flores”. Un evento para el que, añade Mayca, la preparación viene desde muy atrás: “En mi carroza en concreto nos preparamos algunos vestidos y aquellos que no tienen grandes recursos económicos se ponen un mantón, una flor y los arreos típicos de una gitana”.

Tampoco ha querido faltar Karima, neófita en esta Batalla de las Flores de Feria: “Es un día muy bonito y especial que aprovechamos con los niños más pequeños del barrio para lanzar flores y tener siempre presente a la Virgen del Mar”.

180 personas de 12 colectivos vecinales

Y es que, además de las carrozas customizadas con algunos de los personajes más conocidos de la televisión y las plataformas digitales, entre los que estaban presentes películas como Encanto, Spiderman, Harry Potter, Tadeo Jones, Acuario, Vengadores, Sofía, Cochecitos de niños, Barco Pirata, Ratatouille y Dragón, también hubo lugar para las asociaciones de vecinos, que juegan un papel protagonista. En esta edición han participado 12 colectivos vecinales con un total de 180 personas, repartidos entre AVV La Torre, AVV Mujeres de la F.A.V.A Espejo del Mar, AVV Planeta, Agrupación Folclórica Alcazaba, Asociación de Mayores y Jubilados Casco Antiguo, AVV Frutales de los Cortijillos, AVV Eres de Pescadería, Asociación Sol y Aire más Asociación Paraje Guillén, AVV Casco Histórico, AVV San Isidro San Gabriel, AVV La Goleta y Gigantes.

Sobre esta última organización ha tenido palabras para Diario de Almería Adrián Díaz, un joven que ha formado parte del desfile de gigantes y cabezones. “Es un día especial porque los gigantes suelen salir cinco días a lo largo de toda la Feria y cada uno es muy bonito porque durante todo el año esperamos este momento con muchas ganas. Queremos disfrutar lo máximo posible con la gente de Almería y con toda la familia que somos los Gigantes”, explicó, para seguidamente aludir a la creación de la asociación Gigante con el objetivo de que el Ayuntamiento “nos tomara un poco más en serio”. “Gracias a los mayores que han luchado por esto y han podido hacer la organización, han conseguido que podamos salir cada año incrementando cada vez el número de días, porque al principio solo salíamos dos”, ha apostillado.

Bañada en claveles rojos y blancos, la ciudad de Almería vivió un año más la tradicional Batalla de Flores, aguardando la edición del curso próximo con fervor pero teniendo aún por delante hasta el próximo 26 de agosto una Feria cargada de propuestas de las que disfrutar.