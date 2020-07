APROA celebra su Asamblea General y hace repaso de las acciones más importantes en 2019 y 2020

La Asociación de Organizaciones de Productores de Frutas y Hortalizas de Andalucía, APROA, ha celebrado su Asamblea General de forma mixta, combinando la opción presencial con la telemática, en la que ha informado a todos los representantes de las OPFH's sobre las acciones puestas en marcha en materia de Prevención y Gestión de Crisis durante este 2020. Igualmente se ha procedido a la aprobación de la constitución del Fondo Operativo correspondiente a 2021.

Durante el transcurso de la Asamblea se ha realizado un repaso por las principales líneas de actuación impulsadas por esta Asociación y sus OPFH’s, recogidas en el informe de gestión del Programa Operativo. APROA ha estado vigilante para prevenir cualquier crisis de imagen que afecte el sector hortofrutícola; y contraatacar a través de la difusión de informaciones, videos y mensajes en redes sociales todos aquellos ataques “injustificados” que responden a intereses puramente comerciales, vertidos sobre la horticultura andaluza.

Promoción del invernadero solar

APROA está inmersa en dos campañas de promoción a nivel europeo, una para el período 2019-2021, CUTE, “Cultivating the taste of Europe” y otra para las anualidades 2020-2022, CUTE, “Cultivating the taste of Europe in Solar Greenhouses”. Ambas cuentan con cofinanciación comunitaria y están destinadas a la promoción del método de producción del invernadero solar, explicando al consumidor las bondades de nuestro sistema de producción.

El primer año de ejecución de CUTE, “Cultivating the taste of Europe” comenzó con la presentación de la campaña en el Parlamento Europeo (Bruselas) y el lanzamiento del camión invernadero que fue recorriendo diferentes países europeos; Bélgica, Francia y España donde llegó hasta la capital, coincidiendo con la celebración de Fruit Attraction. Diferentes influencers y prescriptores participaron en talleres para conocer las bondades del invernadero con expertos pertenecientes a APROA. La campaña ha estado muy activa en las plataformas digitales; página web, redes sociales y televisión digital. Además, un grupo de periodistas alemanes de prestigiosos medios visitaron en noviembre los invernaderos y almacenes de manipulado de la provincia de Almería para degustar de cerca el sabor de los invernaderos solares.

Agroecología: Durante el pasado ejercicio el Departamento de Agroecología de APROA ha realizado más de 40 proyectos de revegetación para el entorno de los invernaderos, para favorecer la biodiversidad y el control biológico por conservación, además del mantenimiento y restauración del paisaje. Este servicio también incluye un seguimiento para aquellos productores que estén interesados, y que participen en el Programa Operativo Parcial.

APROA ha incidido de forma contundente en la limpieza del campo e higiene rural, y ha presentado 24 denuncias desde que comenzó el servicio. También se han llevado a cabo distintas campañas de concienciación y transferencia de información al sector con respecto a la gestión adecuada de los residuos hortícolas. APROA continúa realizando un seguimiento activo y estando alerta ante aquellas actividades que puedan suponer un peligro higiénico, sanitario y de imagen para el sector hortofrutícola. En el teléfono 687 500 400 y el email: residuos@aproa.eu se puede notificar la existencia de puntos negros, para que puedan ser subsanados o denunciados ante la Administración. También se ha fomentado entre los asociados otras actuaciones medioambientales incluidas en los fondos operativos como la incorporación de restos vegetales o compost en la propia explotación, la utilización de rafia biodegradable, entre otras.

Igualmente, las OPFH’s de APROA han debatido sobre las recientes reformas incluidas en la Ley de Medidas para la Mejora del Funcionamiento de la Cadena Alimentaria, considerada totalmente nociva para el sector hortofrutícola andaluz y español, y cuya aplicación compromete la competitividad del agro, dejando el camino libre a otras zonas productoras competidoras.

Sobre APROA: APROA, de ámbito estatal, tiene como finalidad primordial la defensa y el fomento de los intereses de sus miembros y la promoción del asociacionismo agrario. En la actualidad, APROA cuenta con 60 Organizaciones de Productores miembros repartidos en las provincias de Almería, Cádiz, Granada, Huelva, Málaga, Sevilla y Murcia, con una facturación de 2.455 millones de euros, un volumen de producción de 2.557.076 Tm; una superficie de producción de 35.861 hectáreas; y más de 15.000 agricultores asociados.