Abre en Almería ‘La casa ecológica’, una nueva franquicia de Ecosur

Se inaugura en Almería ‘La Casa Ecológica’, una franquicia del Grupo Ecosur, que nace con el objetivo de acercar al consumidor los alimentos ecológicos y los beneficios de este tipo de productos, sostenibles y respetuosos con el medio ambiente.

Es una tienda que no sólo comercializa fruta y verdura ecológica de calidad. También ofrece producto gourmet eco y permite al consumidor realizar in situ pedidos online para acceder a miles de productos ecológicos que se pueden recoger allí mismo al día siguiente, en lo que se conoce como “click and collect”.El consumo ecológico se está consolidando y ganando terreno al producto convencional, debido a su ausencia de productos químicos, su calidad y recuperación del sabor auténtico y su contribución a la sostenibilidad del medio ambiente.

El 3% de la cesta de la compra de una familia española tipo es de origen ecológico. Sin embargo, según se desprende de una encuesta realizada por Ecosur en ocho capitales españolas, el consumidor sigue percibiendo una diferencia en los precios de ambas opciones.

“Con esta iniciativa de Ecosur, se potencian los canales cortos, mejorando sensiblemente la compra de productos ecológicos a precios asequibles”, asegura Francisco Lozano, Administrador Gerente de Ecosur, “la presencia de la compañía en todas las fases del proceso permite que la diferencia de precios se reduzca llegando, en algunos casos a los del producto convencional”, añade.

Prevé abrir cinco franquicias más

Ecosur ha desarrollado un plan de crecimiento basado en la implantación de comercios propios y franquiciados por el que prevé la apertura de cinco nuevas franquicias en 2019 en ciudades de más de 50.000 habitantes.

Mediante la creación de franquicias, Ecosur busca dos objetivos: la capilaridad del mercado eco y la generación de autoempleo favorecido por una inversión inicial asumible y la ausencia de royalties, con un importante apoyo en marketing. Además de la ventaja del franquiciado de disponer de un único proveedor con más de 10.000 referencias de producto, de las que 33 son variedades hortofrutícolas de producción propia, entre las que destacan el tomate y la papaya.

“Queremos ayudar a profesionalizar los comercios ecológicos formando y ofreciendo herramientas tecnológicas a las personas que están al frente. Ese trato profesional y personal nos va a diferenciar de las grandes superficies donde el eco es un producto más” afirma Lozano.

Una empresa con más de 20 años de experiencia en ecológico

Ecosur es una empresa de Almería con más de 20 años de experiencia en la producción y distribución de productos ecológicos, como garantizan los principales certificados de calidad en materia eco. Desarrolla un tipo de agricultura sostenible, respetuosa con el medio ambiente y la biodiversidad.

Y gracias a ello, cuenta con alimentos sanos, de primera calidad y con el sabor más auténtico. Ecosur está integrada en la marca gourmet Sabores Almería y es patrocinadora de Almería 2019, (capital gastronómica de España 2019). Ecosur ha estado presente en la feria ecológica Biocultura Barcelona del 9 al 12 de mayo, acercándose a través de la innovación también a sus clientes habituales. También participó con expositor propio, unas semanas antes, en Biocultura Sevilla.