Acrena abre sus puertas a la entrada de nuevos socios

Por su parte, el gerente de Acrena, Bernardo Castillo , ha hecho para Diario de Almería un balance de lo que ha sido esta campaña, la cual valora “como razonable. Es cierto que ha habido muchas fluctuaciones de precio, pero al final hay que ver la media al final”. Y es que nunca se sabe, incluso el propio Castillo, con 33 años ya de experiencia en el campo reconoce que “nunca he vivido dos campañas iguales. Cada una es una película totalmente nueva y es complicado prever”.

Como ya es tradición, todos ellos y sus familias, más de 250 persona s, han conmemorado este aniversario y fin de campaña con un almuerzo que termina siendo una convivencia en la que toda la familia de Acrena comparte experiencias acerca del curso hortofrutícola que acaba de terminar y sobre todo se mira hacia el futuro para abordar los retos del próximo y ya casi inminente. El restaurante Capillero ha sido el lugar escogido para esta celebración a la que no ha faltado, además de directivos y familiares, uno de los fundadores de la entidad, José Antonio Picón , quien ha tenido unas emotivas palabras de apoyo y orgullo para todos los presentes por ser ellos, con su esfuerzo, los artífices y la realidad de la empresa hoy.

Una nueva tecnología para el pimiento

Acrena prepara novedades para los próximos meses. Esta en concreto no llegará hasta la campaña 2020-2021, y se trata de “una máquina que cuenta con la última tecnología para el manipulado del pimiento. Ya la tenemos diseñada y pedida; la están haciendo. Para esta no, sino para la siguiente campaña será cuando la tengamos disponible, y puedo adelantar que será la tecnología más avanzada de la provincia de Almería para este producto cuando llegue”, explica Bernardo Castillo, gerente de Acrena, quien reconoce que después de unos años en los que no lo contemplaban, en el seno de la firma han decidido que es momento de abrir sus puertas a todo aquel que quiera entrar a formar parte de la familia como socio.