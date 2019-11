Agricultores se plantean el cierre a la entrada y venta de género tras el 19-N

Las novedades en el campo almeriense se suceden con el paso de las horas, casi se atropellan unas a otras, y lo que queda claro es que el sector vive uno de sus peores momentos. Es más, los agricultores de la provincia ya piden ayuda, ayuda real para revertir esta situación, puesto que pese a las medidas que han tomado por cuenta propia en el último mes, donde se han llegado a cortar los suministros de pimiento y berenjena, no se han registrado movimientos al alza de las cotizaciones especialmente en este último cultivo.

La recién constituida Unión de Agricultores Independientes, nueva asociación creada después del movimiento que se iniciara el pasado 22 de octubre, exige ahora a las organizaciones agrarias un nuevo paro, posterior a la manifestación y huelga convocada para el día 19 de noviembre. Su petición es que el día 20 se continúe con el cierre de la entrada y venta de género en todas las comercializadoras, alhóndigas y pequeños puntos.

En un comunicado, la asociación considera que resulta “indispensable establecer esta medida y así evitar que se utilice la huelga para el beneficio de los agricultores que no asistan a la misma”. En este punto, sin duda, manifiestan uno de los aspectos de confrontación que se viene dando entre los propios agricultores puesto que, aunque todos quieren el mismo objetivo, se han dado quejas y se han lanzado algunas acusaciones por no secundar en mayor medida las iniciativas de días atrás de no cortar o suministrar género. En este punto, y pese a esas rencillas, en redes sociales continúa una oleada de apoyo por parte de los productores a este tipo de acciones que incluyen medidas más drásticas. Además, la asociación ha pedido que todo el sector “asista y se una para una causa común, como es el futuro del campo y la búsqueda de soluciones para todos”.

La Unión de Agricultores Independientes ha estimado que todos los miembros del sector agrícola “deben apoyar y acudir a la huelga o, en su defecto, no trabajar en el campo, y no aprovecharse de la situación”. Así, recalcan su interés en que en el día posterior a la manifestación “no deben estar los almacenes repletos de género, acción que debe llevar a cabo las organizaciones agrarias pertinentes, puesto que ningún agricultor debería cortar el producto el día anterior”.

Con ello, aunque el día 20 “se permitirá manipular el producto y trabajar en almacenes o invernaderos”, creen necesaria la “restricción de entrada y venta de cualquier tipo producto hortofrutícola durante la jornada posterior a la huelga convocada”.

La del próximo día 19 de noviembre es la primera movilización convocada por parte de organizaciones agrarias y comercialización de manera conjunta. Coexphal, Ecohal, UPA, Asaja y COAG han unido sus fuerzas en un momento que para ellos es ya la punta del iceberg de “un problema estructural del sector. Estamos en caída libre”.

Precisamente esta tarde, a las 19:30, en el Teatro Auditorio de El Ejido, Coag ha convocado a los agricultores para informar acerca de la movilización convocada. Sin embargo, hasta que no llegue el momento, será una incógnita la respuesta por parte de unos productores que en muchos de los casos están molestos con los propios sindicatos agrarios. Es más, se han planteado acudir el 19-N diferenciados del resto vistiendo de negro.