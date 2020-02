Almería Centro urge al Ayuntamiento a pasar a la acción en el corazón de la ciudad

En cuanto a las comunicaciones, el colectivo solicita mejoras en el transporte urbano y que las líneas que tienen en su recorrido el centro de la ciudad sean mas continuadas. Ahora que se encara la temporada primavera-verano y la prolongación de las horas de sol en las tardes, los comerciantes plantean que los toldos no sólo se coloquen en agosto, sino que se instalen durante todo el periodo estival como se hace en otras ciudades que viven la misma situación. Por último, y con previsión en la agenda, Almería Centro plantea al Ayuntamiento el reparto de localizaciones en las actividades navideñas, ya que considera que las iniciativas llevadas a cabo en la últimas fiestas no han sido acertadas para el comercio con la falta de atractivos para el centro comercial abierto.

Entre las medidas concretas, Almería Centro propone una puesta en valor real de los enclaves turísticos de la capital que sirvan como polo de atracción de foráneos y ciudadanos. Así señala, la adecuada promoción de La Alcazaba como el acondicionamiento de su entorno para que su acceso no genere, como en la actualidad, temor a determinadas horas del día, con limpieza, alumbrado y seguridad. “Este ejemplo es replicable a otros espacios como el Cerro San Cristóbal, desaprovechado y que, en cualquier ciudad, por las vistas que tiene sería uno de los enclaves principales”, expone la asociación al Ayuntamiento, considerando que en muchas ocasiones se cuidan estos espacios sin efecto duradero ya que se tratan como elementos aislados y no están integrados en la ciudad con buenos accesos y visibilidad.

Los precios del alquiler de locales bajan, salvo excepciones

En unas declaraciones recientes a ‘Diario de Almería’ en que se abordaba el alquiler de locales en el centro de la ciudad, Gabriel Oyonarte, responsable de Oyonarte Inmobiliaria, concretaba que en torno el 80% de los locales del centro ha bajado su precio de media en un 30% en los últimos años y, por citar un ejemplo, indicaba que un local de la principal vía comercial de la ciudad que antes se alquilaba en 9.000 euros, ahora se ha arrendado por 4.500 euros, cayendo en este caso en un 50%. Por lo tanto, el precio hoy no es un problema. “El problema es que no hay gente, Almería está vacía”, decía Oyonarte, aludiendo a razones que han dado algunos comerciantes que después de bajarle incluso el alquiler a la mitad, tras tres meses han tenido que cerrar y otros lo harán en breve porque los ingresos no cubren ni los gastos. Para él como para los comerciantes, la solución pasa por atraer a ciudadanos y turistas al centro. Por otro lado, Rafael Monterreal, propietario de Monterreal Inmobiliaria, apuntaba que si bien en los últimos años el coste del alquiler ha ido bajando por regla general, el de algunos inmuebles céntricos históricamente no lo han hecho.