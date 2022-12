Cuatro festivales de Almería nominados en los Ibertian Festival Awards, ¿votas por ellos?

Cuatro festivales de Almería se han alzado con un total de cinco nominaciones a los Iberian Festival Awards, galardones que anualmente reconocen los mejores festivales de la península ibérica, así como a sus promotores, como piezas clave de la industria de los festivales de música en España y Portugal. La séptima edición de estos premios tendrá lugar en la ciudad portuguesa de Maia el próximo marzo como parte del Talkfest - Music Fest Summit y, para decidir las mejores opciones, ya está abierto el plazo de votaciones que se prolongará hasta el 16 de enero a través de la web de la cita.

Los Iberian Festival Awards establecen 23 categorías y dos premios a la excelencia, si bien, el público, con su voto será el encargado de decidir los galardonados de 13 categorías, entre las que se encuentran a las que concurren los festivales almerienses: Cooltural Fest que se celebra en la capital (en la cateogría de Best Medium-Sized Festival), Salinas Sound Festival, en Roquetas de Mar, (con dos nominaciones: Best Medium-Sized Festival y Best New Festival); Candil Fest (Best Small Festival) y Viva Boom Fest (Best Youth & Academic Festival), estos dos últimos que tienen como sede Huércal de Almería.

En el caso del Viva Boom Fest, que celebraba durante dos días su primera edición el pasado mes de mayo en el Parque ‘Loquilandia’ en el barrio de Los Pinos, y que ya tiene planificada su segunda convocatoria en torno a las mismas fechas para 2023, es el único evento español que se cuela en la categoría en que compite.

El plazo de votación está abierto hasta el 16 de enero y el certamen se realizará en marzo

Según cuenta Gemma Giménez, quien, junto a María García, dirige la empresa Aguacates con Tomate, una de las firmas promotoras de este evento siendo la otra, la también almeriense, Crash Music, en la primera edición del Viva Boom “sucedió algo muy especial”, y es que la idea originaria de crear una atmósfera para celebrar en familia y disfrutar en un entorno natural del arte y los juegos, se cumplió con creces. “El objetivo es que el teatro, la música, el circo, la lectura, etc. fuesen el vehículo para compartir el tiempo en familia”. Todo fue cuidado al detalle en este evento con contenidos muy definidos y en el que la sostenibilidad también cobró un especial protagonismo.

Dado el éxito del festival huercalense, respaldado por el Ayuntamiento del municipio, y la comunidad creada alrededor de él, las socias de Aguacates con Tomate están trabajando en un podcast que tendrá salida en todas las plataformas digitales y también se emitirá en Candil Radio a partir de enero.