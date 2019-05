Ciencia y sociedad se dan la mano

Más información I Maratón de Biodiversidad Ambioblitz

El investigador ceiA3 Francisco Egea participó en el AmBioBlitz celebrado en la Universidad de Almería la pasada semana, donde levó a cabo una actividad de divulgación científica, dinamizando un café con ciencia con alumnos de la universidad donde de forma amena y didáctica expuso como la bioeconomía puede afectar de forma positiva a los aspectos que menos imaginan de su vida y llegar a ámbitos que no se habían planteado y que influyen sobre el medio ambiente y la sociedad, en general.

Esta actividad se enmarca dentro del proyecto H2020 en el que participa el ceiA3, BLOOM (Boosting European citizens knowLedge and awareness of bioeconoMy research and innovation) financiado por la Comisión Europea con número de referencia 773983, sobre la divulgación de la bioeconomía a la sociedad en general.

Francisco Egea es Doctor en Ciencias Químicas por la Universidad de Almería y profesor Titular de Universidad en el área de Química es además investigador adscrito al Campus de Excelencia Internacional Agroalimentario ceiA3.

Un Bioblitz es un “Maratón de Biodiversidad”, cuyo objetivo es registrar el mayor número de especies posible en un lugar y durante un tiempo determinado. Am- hace referencia a los aspectos Ambientales que se puedan derivar de este inventario de biodiversidad. AmBioBlitz es un evento que aúna ciencia y sociedad. En la totalidad de los muestreos se tiene el máximo respeto hacia las especies y sus hábitats. Se recolectan únicamente los ejemplares que necesiten una determinación más exhaustiva, evitando además cualquier tipo de perjuicio a su entorno.

Los principales objetivos de AmBioBlitz son favorecer interacciones entre investigadores, gestores, profesionales del medio ambiente, organizaciones naturalistas, comunidad universitaria, centros educativos y público general; incrementar el conocimiento de la ciudadanía y la comunidad universitaria sobre la biodiversidad y su conservación; conseguir que la sociedad adquiera una comprensión más profunda y atractiva sobre el trabajo científico (protocolos, metodologías de seguimiento, etc.); realizar un inventario exhaustivo sobre la biodiversidad presente en el Campus de la UAL; realizar un diagnóstico ambiental y promover proyectos de larga duración para proteger, conservar e incrementar la Biodiversidad y sus hábitats dentro del Campus Universitario.

A grandes rasgos, la bioeconomía se define como el conjunto de actividades económicas, centradas en la innovación, tecnología y el conocimiento, que generan productos y servicios de alto valor añadido utilizando como materia prima recursos de origen biológico. De esta manera, propone un nuevo modelo productivo basado en la optimización de fuentes de energía y recursos, priorizando el empleo de aquellos de carácter renovable. Su objetivo, en definitiva, es garantizar, mediante el uso responsable del material biológico del planeta, la seguridad alimentaria, la biodiversidad y la protección del medioambiente.