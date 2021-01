Arquitectura Contemporánea y Cosentino incorporan a la 'C guide' Dubái, que ultima la Expo

Con la llegada del nuevo año, la Fundación Arquitectura Contemporánea y Cosentino incorporan a la C guide una selección de proyectos de Dubái, ciudad donde prosiguen los trabajos para albergar la Exposición Universal cuya inauguración, prevista en 2020, tuvo que posponerse a octubre de este año debido a la pandemia del coronavirus.

Esta ciudad surgida del desierto construyó su primer rascacielos en el año 1979, y desde entonces se ha posicionado como una de las referencias internacionales de la arquitectura en altura. Obras de grandes firmas como la Torre Index de Foster + Partners o la torre Canyan de SOM contribuyen al skyline de la ciudad. Mención aparte merece la torre Burj Khalifa, que con sus 830 metros de altura es el edificio más alto del mundo y un hito indiscutible de la ciudad.

El interés de Dubái por convertirse en un destino turístico global se refleja en una arquitectura con una gran expresividad formal que busca incrementar el atractivo del espacio urbano. Edificios como el Opus de Zaha Hadid, o las nuevas estaciones de metro de Aedas son ejemplos de está voluntad icónica de la arquitectura contemporánea en la ciudad.

Otra de las apuestas estratégicas de la ciudad para el futuro pasa por potenciar la actividad cultural. Obras como el centro de Arte Concrete en Alserkal Avenue -diseñado por OMA como un centro de creación en mitad de una zona industrial-, o los museos Etihad y el centro de Arte Jameel, son ejemplos de gran calidad de arquitectura dedicada al fomento de la cultura y el Arte en la ciudad.

En este contexto se inscribe la Expo de Dubái, constituyendo un acontecimiento excepcional para reflexionar sobe los lugares que habitamos y pensar en su futuro, con especial atención a la sostenibilidad. La Expo, donde estará presente Cosentino como empresa colaboradora en la construcción del Pabellón de España, será también una magnífica oportunidad para analizar las consecuencias del afán desarrollista, y plantear estrategias coherentes con el territorio y la cultura local, en la línea de lo defendido por Naciones Unidas en la Nueva Agenda Urbana.

Importantes estudios de Arquitectura de todo el mundo estarán representados a través de los distintos pabellones nacionales y temáticos. C guide, como guía con vocación global en constante actualización, no faltará a la cita para incluir entonces las obras más sobresalientes y contribuir desde la arquitectura a la conversación sobre el futuro de nuestras ciudades.

Sobre las obras

Debido a su contemporaneidad, C guide incluye obras construidas a partir del año 1979, cuarenta años de perspectiva que ayudan a reflexionar sobre la arquitectura global. Los edificios y construcciones que alberga la guía son elegidas por un comité científico designado por la Fundación Arquitectura Contemporánea, teniendo en cuenta tres segmentos de interés:

1. Tensión global-local: proyectos con dos direcciones inversas: que refuerzan las especificidades locales de cada ciudad y/o que son proclives a la homogeneización espacial del mundo.

2. Función simbólica: proyectos que generan procesos participativos colectivos, espacios que simbolizan la aparición de identidades geográficas y/o lugares que generan imaginario colectivo a través del cine o los medios de comunicación.

3. Espacio público: obras que juegan un papel urbano y que son generadoras de encuentro e intercambio y/o espacios públicos cruciales que hacen entender las ciudades.

Las edificaciones incluidas en C guide se clasifican en tres categorías:

C: Arquitectura sobresaliente que deberías visitar siempre que la estancia en la ciudad lo permita.

CC: Arquitectura excelente que no debes dejar de visitar, aunque la estancia en la ciudad sea breve.

CCC: Arquitectura excepcional cuya visita justifica en sí misma el viaje.

Todos los proyectos vienen acompañados de una galería de imágenes (en algunas ocasiones pueden incluir hasta planos o dibujos del proceso de diseño) y una ficha informativa con descripción de la obra, autor, año de construcción, localización, calificación (C, CC, CCC), visitabilidad (visitable, visible desde la calle, visita concertada o no visitable) y etiquetas (ayudan a su interpretación y son propuestas por el comité de C guide, así como por los propios usuarios). La plataforma ofrece la posibilidad de hacer una búsqueda rápida por parte del usuario, teniendo en cuenta estos mismos parámetros incluidos en la ficha informativa de cada proyecto.

Participación de los usuarios

Partiendo de un enfoque interdisciplinar, C guide propicia un amplio debate público sobre los espacios con las que se construyen las ciudades actuales. Esto se puede hacer de dos formas complementarias, recorriendo el mapa digital ubicado en la página web o recorriendo la ciudad real mediante la aplicación del dispositivo móvil. El usuario tiene la posibilidad de contribuir al desarrollo de la guía y a la experiencia de otros usuarios, desarrollar su propia guía personal según sus intereses, buscar por parámetros, aportar reflexiones o datos útiles a través del conversatorio que incluye cada obra, asignar o crear nuevas etiquetas a las obras y sugerir obras nuevas al comité científico de la guía.