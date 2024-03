CASI arroja resultados históricos por segundo año consecutivo

La Cooperativa CASI ha celebrado este sábado 23 de marzo la Asamblea general ordinaria, un encuentro que inició a las siete de la tarde. Entre los puntos del orden del día se encontraba la aprobación de las Cuentas Anuales pertenecientes al ejercicio 2022- 2023 y como nota a destacar, se solicitó a la Asamblea la votación para la Incorporación por parte de la Cooperativa a la Indicación Geográfica Protegida (IGP) del Tomate La Cañada.

El cierre de la campaña 22/23 es histórico, no solo por los datos de resultado si no por el incremento en más de un 22,5 % de la facturación de la cooperativa. El resultado antes de impuestos es de 8.304.887 significando un aumento del 62,5 % respecto a la campaña 21/22 que ya fue considerada histórica, 2022/23 ha sido un año caracterizado por un descenso en la producción en general entorno al 10 % por las condiciones climatológicas adversas, mientras que la cooperativa solo ha perdido un 2,40 % en kilos comercializados con un aumento en ventas del 13,8 % que suponen una cifra total de 276.425.756 €. Tras la repartición del Fondo de Formación y Sostenibilidad así como el fondo de Reserva y el Impuesto de sociedades, la Cooperativa repartirá a sus socios en su capital social 5.243.067,15 € , con este reparto el capital social de la cooperativa se ha visto incrementado en un 54,9 % desde la campaña 2019/20, no solamente el reparto a capital social si no también que los precios medios de liquidación a sus agricultores según los datos De Fuentes oficiales siempre han estado por encima de la media durante la campaña, lo que se transcribe a una gestíon impecable del equipo directivo, Tras los datos recibidos del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, CASI se sitúa entre las primeras cooperativas nacionales, en resultado general y en facturación asegurando tras las cifras generales emitidas seguir liderando el Tomate no solo a nivel nacional si no a nivel Europeo.

Estos números se consideran un récord histórico para CASI, que ya la campaña anterior arrojó resultados también históricos, tal y como nos indica Antonio Bretones , presidente de CASI, “estamos orgullos de poder presentar un buen resultado después de un gran esfuerzo, nuestro objetivo es defender nuestros productos de la mejor forma posible para nuestros socios y que la gestión sea buena para crecer de forma sostenible desde todos los aspectos, manteniendo esta importante estructura logística, de medios y personal de forma óptima”.

Antonio Bretones, presidente de CASI "Nuestro objetivo es defender nuestros productos de la mejor forma posible”

En términos generales, la asamblea transcurrió de forma tranquila sin mayores complicaciones y todos los puntos fueron aprobados por amplia mayoría, incluido la incorporación de la Cooperativa a la IGP de Tomate La Cañada que tiene como objetivo proteger aquellos productos con cualidades de calidad que derivan de su origen .

Además, Juan Jesús Lara, Director General de CASI, presentó su informe de Gestión recogiendo las importantes inversiones y proyectos que la Cooperativa ha puesto en marcha en estos años, destacando su importante apuesta en I+D con maquinaria que cuenta con Inteligencia Artificial y que supone una revolución en el sector, así como las distintas inversiones para la evolución y adaptación de la Cooperativa a las demandas del mercado, todo ello tal y como indica Lara “con el objetivo de una gestión óptima desde los distintos puntos de vista y manteniendo nuestra posición de líder Europeo como siempre ha sido…..”