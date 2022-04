CASI continuará con Adora a pesar de la salida de Verdita

El pasado 26 de marzo los socios de CASI decidieron, por amplia mayoría, salir de la empresa Verdita, que se constituía en octubre de 2018 para la producción y comercialización del tomate Adora y, también, de otras especialidades como Pitako y Cabomar. A pesar de la decisión de la cooperativa, tal y como confirma el presidente de la cooperativa, Antonio Bretones, CASI continuará la próxima campaña con Adora al igual que las otras empresas que forman parte de Verdita, de hecho, esta especialidad puede visualizarse estos días en el expositor de la firma en Expolevante.

Respecto a la evolución de la presente campaña, que se encuentra en su recta final centrada en los cultivos de primavera, Bretones señala que para el tomate, el principal producto de CASI, ha sido bastante buena. La falta de oferta en Europa, a causa de distintos problemas que han sacudido a países competidores, ha beneficiado en precio al tomate almeriense que ha contrarrestado el incremento de costes: “Los insumos han subido mucho y si no hubiéramos tenido estos picos de precios no sé qué hubiera pasado con el campo almeriense”. Sobre el futuro, incertidumbre: “De cara a la próxima campaña hay expectación. El resto de países se planificarán teniendo en cuenta las actuales circunstancias, en países como Holanda el gobierno echará una mano a los productores ante el precio del gas que ha condicionado la presente temporada y en otros países como Turquía este año lo que ha tenido son obstáculos meteorológicos”. Pero para Bretones lo ideal sería no depender de las circunstancias ajenas para tener un buen precio por un producto de gran calidad, por ello la cooperativa está ahondando en especialidades para producir lo que no tengan otros.

En la misma línea que otras firmas presentes en la feria nijareña, el presidente de la CASI reconoce el mal comienzo de la temporada de sandía, con problemas en el cuaje y pocos kilos.