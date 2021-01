Consejos Primaflor para la recuperación navideña y esta ola de frío extrema

La Navidad en términos alimenticios supone un exceso tras de otro, y a las ingestas habituales se suman otras extraordinarias de tipo picoteo, bebidas o dulces que incrementan la báscula entre 3 y 5 kilos, según el Instituto Médico Europeo de la Obesidad.

Con la llegada del mes de enero, es el momento de la recuperación y los buenos propósitos, fáciles de llevar a cabo si se cuenta con un poco de planificación, creatividad y ganas de movimiento. Si además tenemos en cuenta la ola de frío extremo que pasará por el país estos días, es necesario más que nunca cuidarse y mantener fuerte el sistema inmune. Primaflor, expertos en alimentación saludable de huerta, ha creado estos sencillos consejos para llevar a cabo este atípico mes de enero de forma creativa y asumible. La clave: ejercicio físico, una planificación semanal y la nevera llena de alimentos ricos en proteínas, vitaminas, hidratos de carbono y antioxidantes como fuentes de energía de alta calidad.

Estos son los consejos que ha preparado Primaflor para encarar el mes de enero de forma vital y saludable.

· Planificación semanal de los menús. Realizar una planificación semanal de las comidas y cenas e incluso tener realizadas alguna de ellas es una práctica que no sólo permite una mejor organización de la compra doméstica y reducción de desperdicios si no que ayuda al control de las comidas y, por qué no, una mejor organización de cara a la incorporación al trabajo, ya sea presencial o en remoto, o incluso un aislamiento en el hogar por las bajas temperaturas. Primaflor propone algunos primeros platos completos como es su tortilla de kale con ajos tiernos o bien una crema de calabaza con kale rojo. Una bolsa de espinacas, acelgas o brócoli, es esencial en el cajón de las verduras para platos calientes de invierno bien saludables.

· Para acabar de saciar, una buena ensalada. Hemos preparado el primer y segundo plato, pero aún tenemos sensación de hambre. Nada mejor que una ensalada para guarnición y acabar la comida de una forma completa y saludable. Con una mezcla de escarola rizada Primaflor, rúcula, huevo cocido, queso azul, aguacate y tomatitos cherry, una ensalada creativa completa para cerrar una comida o una cena.

· Hidratación. Dejamos atrás el alcohol y recuperamos el hábito de beber agua de forma frecuente durante el día. El agua ayuda a la eliminación de toxinas. Además de beber, es importante incorporar alimentos ricos en agua como frutas y verduras que permiten una hidratación al cuerpo. Solo la lechuga contiene un 96% de agua.

· Ejercicio físico, imprescindible. Además de seguir una alimentación equilibrada, el buen funcionamiento de las defensas también requiere una rutina de ejercicio físico adaptado a las necesidades y capacidades de cada persona. Rutinas como el gimnasio, tablas de ejercicios en casa o andar y estirar los músculos son básicos para mantener un estilo de vida más saludable y que el cuerpo no se oxide. Al menos treinta minutos, y si no se dispone, reducir el uso del ascensor y practicar más las escaleras.

· Horarios y rutinas ¡sí!. Comer a la misma hora permite al cuerpo mantener una rutina de aprovechamiento y distribución de las calorías ingeridas. Acostarse en las mismas franjas horarias permite al cuerpo regularse y recuperarse del esfuerzo.