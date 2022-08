Consumo recomienda estas medidas para no derrochar agua

Consumo Responde, dependiente de la Consejería de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía, quiere aprovechar estos días para recordar la obligación que tienen todas las personas de utilizar el recurso del agua de forma racional y con responsabilidad, tanto en los hogares como en cualquier actividad industrial o de ocio, más si cabe en esta época del año y cuando se arrastran meses de escasas lluvias.

Desde Consumo Responde se destaca que este esfuerzo de los ciudadanos y las personas consumidoras entronca con el Objetivo 6: ‘Agua limpia y saneamiento’ de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, adoptada por la Asamblea General de la ONU en 2015 y a la cual se comprometieron fijando 17 objetivos 193 países, entre ellos España. El uso racional del agua está directamente ligado al Objetivo 13: Acción por el clima, y al Objetivo 12: Producción y consumo responsables.

El Objetivo 6 señala que los países deben garantizar la disponibilidad y la gestión sostenible del agua y el saneamiento a todas las personas, pues disponer de la misma en calidad y cantidad suficientes es fundamental para el desarrollo de la sociedad y la lucha contra la pobreza y las enfermedades. El carácter transversal del agua hace que sea un recurso fundamental para el desarrollo sostenible, económico, social y ambiental y, sobre todo, un derecho esencial para la vida y dignidad de los seres humanos.

Pautas para ahorrar agua en los hogares

Entre las principales recomendaciones se encuentran medidas que muchos ya han convertido en hábitos, como la del uso del lavavajillas y la lavadora cuando estén al completo de su capacidad; la utilización de detergentes ecológicos que permiten depurar las aguas con mayor facilidad y la de no dejar correr el agua cuando se realice otra actividad.

De igual manera, se recomienda no dejar los grifos abiertos cuando no se estén usando y abrirlos solamente cuando ya se esté en la ducha, que siempre se recomienda mejor que el baño. También en lo referente al inodoro, se recomienda usar la cisterna del inodoro por necesidad, y no arrojar en él restos de comida o basura que dificultan y aumentan el coste de la depuración. En este sentido, se recomienda utilizar dispositivos ahorradores de agua en la cisterna y difusores de agua en grifos y duchas.

Es importante mantener costumbres como la de mantener el grifo cerrado mientras se cepillen los dientes, regar las plantas al anochecer o amanecer para evitar que el agua se evapore y, si es posible, con agua reciclada. Es fundamental, asimismo, no descuidar las instalaciones asociadas al agua, que pueden ahorrar pérdidas (fugas) importantes, y no dejar mangueras abiertas en el jardín, así como mantener limpia el agua de las piscinas durante el año, con el fin de evitar tener que llenarla en verano.

Es conveniente también instalar sistemas de riego con sensores automáticos, que se interrumpan cuando llueva y se pueda utilizar esa agua y, finalmente, y al objeto de mantener el agua en las mejores condiciones, Consumo Responde recuerda que no se deben arrojar residuos tóxicos por los desagües, ni residuos por el inodoro, y recomienda utilizar jabones y detergentes biodegradables.