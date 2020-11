'Cosentino We' premia la fidelidad con formación de calidad

Grupo Cosentino, multinacional española líder global en la producción y distribución de superficies innovadoras para la arquitectura y el diseño, evoluciona en su programa de fidelización Cosentino We y ofrece a sus más leales colaboradores la posibilidad de formarse en la escuela de negocios ThePowerMBA. Cosentino premia la confianza y se convierte con esta nueva iniciativa en un partner digital de negocio, apostando por el desarrollo y el crecimiento profesional a través de la formación y la digitalización.

La multinacional Cosentino ofrece al segmento de estudios o tiendas de cocina y baño, y estudios de arquitectura y diseño, adscritos a la comunidad digital Cosentino We, canjear puntos de fidelización (denominados Actios) por el desarrollo de tres tipos de másteres que les ayuden a generar negocio y llevar los conocimientos del marketing digital a un siguiente nivel de calidad y especialización:

The Power MBA está destinado a empresas que estén buscando un cambio de estrategia y/o imagen. Modelos y plataformas de negocio, análisis de clientes y mercado, y planteamiento de estrategias de crecimiento son algunas de las temáticas tratadas en esta formación.

The Power Digital Marketing se dirige a aquellos negocios quieren dar un paso más en su actual modelo empresarial. Innovación, competencia, análisis de marcas o atracción de negocio y fidelización son algunas de las indagaciones tratadas en esta modalidad.

The Power eCommerce es una propuesta perfecta para aquellas empresas dispuestas a comercializar y vender en la red.

“Es una buena medida. Siempre es bueno formarse y si además te dan la opción de hacer formación de calidad a cambio del esfuerzo realizado (venta de productos, Actios), es de agradecer. Me he decantado por la realización de 2 másteres, Power MBA y eCommerce, ambos con una duración de 9 meses, aproximadamente. Ambos me aportan formación, conocimiento y una posible mejora en los funcionamientos internos.”, afirma Arantza Remirez de Ganuza, administrativa en el estudio de cocina y baño Hiruek de Villava (Navarra).

Cristina Pardo Martínez, gerente del estudio de diseño de interiores Electrodomésticos Idea Pardo en Requena (Valencia), valora esta iniciativa de Cosentino “muy positivamente y se agradece. Es beneficioso para el aprendizaje de conocimientos en el sector empresarial, aprendes con exitosos emprendedores y directivos del mundo. Es un privilegio hacerlo con esta escuela de negocios”. Cristina ha elegido por el momento realizar el máster The Power MBA y le gustaría más adelante que otros miembros de la empresa lo realicen también. “Con una empresa familiar de más de 40 años en el sector y como joven empresaria, es un curso interesante, te ofrece una visión más amplia, métodos, técnicas y herramientas que te brindan oportunidades de conocimientos e innovación, indispensables para mi empresa.”.

Siguiendo una metodología disruptiva en el ámbito de la educación, la escuela ThePowerMBA ofrece una formación online, flexible y adaptada a la vida profesional y personal del participante; ayuda a avanzar en el negocio adquiriendo conocimientos y habilidades en digitalización; y permite afianzar competencias laborales necesarias en el día a día.

Esta nueva iniciativa con la que Cosentino premia la fidelidad de sus colaboradores mediante la formación y la digitalización, dos pilares clave en la estrategia de negocio de la compañía, se ha lanzado en el mes de octubre para España, inicialmente. Cosentino tiene previsto ampliar esta nueva ventaja de Cosentino We durante el año 2021 para otros muchos países.