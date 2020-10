Cosentino lanza 'C 17 - Architecture & Everything Else'

El 5 de octubre se celebra conjuntamente el Día Mundial de la Arquitectura y el Día Mundial del Hábitat. Sumándose a todas las acciones conmemorativas que se organizan a nivel internacional, Cosentino presenta el nº 17 de la revista C - Architecture & Everything Else. Esta publicación difunde las mejores innovaciones, diseños y proyectos que contribuyen a crear un mundo más sostenible y hermoso, cooperando así con el ámbito de la arquitectura desde el campo de la comunicación.

La portada de C 17 lleva una espectacular imagen de la fachada del edificio Kap West de Múnich, diseñado por Wiel Arets Architects, donde más de 12.600 metros cuadrados de Dekton by Cosentino unifican este conjunto de oficinas. El detalle de la obra se alberga en la sección Cosentino de la revista. Precisamente la fachada fue todo un reto de construcción. En la misma sección Cosentino, podemos ver un amplio reportaje sobre un proyecto privado ubicado en Sa Talaia, al oeste de la isla de Ibiza. Se trata de Villa Omnia, una vivienda diseñada por Jano Blanco. Líneas rectas y grandes formatos se unen al minimalismo, la naturaleza y el arte. Las superficies Dekton® y Silestone® forman parte de esta obra maestra.

En el apartado Architecture, la revista C 17 muestra el nuevo espacio de coworking que los madrileños Selgascano han levantado en pleno Hollywood. Un auténtico archipiélago de sesenta pabellones ovalados se muestra inmerso en un exuberante jardín. Su objetivo: celebrar la vida al aire libre.

Arts alberga la serie fotográfica “Iran´s New Landscape” de Manuel Álvarez Diestro, donde los bloques fotografiados en las afueras de Teherán sugieren paisajes apocalípticos y plantean una reflexión sobre el crecimiento de la población urbana. Una soberbia mirada estética y crítica a través del objetivo de una cámara.

La sección Style va dedicada a Irina Dzhus, diseñadora y estilista ucraniana, que en 2010 lanzó su marca de ropa DZHUS. Reconocida internacionalmente, la firma se caracteriza por su vanguardismo, funcionalidad, innovación y compromiso ético contra el maltrato animal.

Una casa en la tierra reinventa una antigua cantera de piedra marés en la isla de Menorca. Se trata de Ca´n Terra, una delicia visual y natural que reinventa el uso del espacio excavado. Ensamble Studio usa la tecnología para realizar un modelado digital del interior de la caverna y alcanzar una gran precisión estructural. Como ellos mismos dicen, “la historia se transforma en arquitectura”. Este reportaje forma parte del apartado Interior de C 17, donde se ubica también el proyecto de reforma que realiza Jose María Sánchez de una vivienda abovedada en Villanueva de la Serena, Badajoz. Destaca la espacialidad lograda gracias a un audaz gesto estructural.

En Interview, el crítico Vladimir Belogolovsky y arquitecto Gong Dong analizan la evolución de la arquitectura desde el Movimiento Moderno y el impacto que tuvo en Oriente y Occidente, y trazan paralelismos entre China y España. Finalmente, C 17 viaja hasta Barcelona donde recorre algunos de sus principales hitos arquitectónicos. Barcelona precisamente será el lugar donde en próximas semanas abra sus puertas el nuevo Cosentino City Barcelona. Visualización y descarga de C 17

“Maestros de la Arquitectura”

Otra de las actividades llevadas a cabo para celebrar este importante día ha sido el encuentro virtual “Maestros de la Arquitectura” con Diego Escario y Julio Touza, organizado por Cosentino City Madrid. Ambos han conversado con el arquitecto Daniel Rincón sobre los proyectos en marcha y el futuro de la arquitectura. Se puede disfrutar aquí: https://youtu.be/6CYBj9yuFGw