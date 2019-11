'E-Commerce y Marketing One to One', nuevo seminario de Asempal y CEA+Empresas

Asempal celebrará el próximo martes, 26 de noviembre, el seminario "E-Commerce y Marketing One To One", que tiene como objetivo la optimización y el estudio de las acciones, técnicas y plataformas de marketing de la empresa en el ámbito online, así como del desarrollo e implantación del comercio electrónico.

El seminario, de carácter gratuito, tendrá lugar en la sede de Asempal y forma parte de las actividades del proyecto “Fomento de la Cultura Emprendedora” CEA+Empresas, que lleva a cabo la Confederación de Empresarios de Andalucía, CEA, con la financiación de la Consejería de Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad de la Junta de Andalucía.

En el seminario se abordarán técnicas de retargeting o remarketing, características de una landing page, así como tipos de e-commerce, ventajas e inconvenientes y cómo auditar un e-commerce.

El seminario, se desarrollará de 9:00 a 13:00 horas, y será impartido por Jorge Vicente Ruiz, Ingeniero Informático y experto en proyectos tecnológicos para la promoción y difusión a través de las TICS y el marketing digital.