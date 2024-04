Earthic Lab X Formafantasma, premiada en los Fuorisalone Award 2024

EARTHIC LAB, la instalación inmersiva que Cosentino presentó la semana pasada en la Semana del Diseño de Milán, ha sido galardonada con la Mención Especial en Tecnología en la 3ª edición de los prestigiosos Fuorisalone Award 2024. Concebida junto al estudio Formafantasma, el proyecto desafía el enfoque convencional del diseño, enfatizando la importancia de los procesos de producción por encima del mero barniz estético. El objetivo principal de EARTHIC LAB X FORMAFANTASMA es llevar al visitante a un viaje transformador, mostrando el minucioso proceso de creación de la nueva colección de Silestone XM, EARTHIC, destacando la importancia del diseño realmente sostenible.

Este ejemplo real de unión entre tecnología, innovación y sostenibilidad ha sido reconocida por la organización de FuoriSalone, la agenda de exhibiciones y propuestas que llenan cada año las calles de Milán para celebrar el diseño y el arte por todo lo alto. Este año el evento ha vuelto a marcar cifras récord con 1.125 eventos en la Guía con 838 marcas conectadas, así como una audiencia online de 630.000 usuarios (un 23% más respecto a 2023) procedentes de 162 países. Por su parte y desde hace tres años, los Fuorisalone Award seleccionan las instalaciones o proyectos exhibidos más memorables, y de gran interés para la comunidad del diseño internacional.

Aparte del premio principal a la mejor instalación, el Comité Técnico y el equipo editorial de Fuorisalone buscan resaltar los proyectos más relevantes para el mundo del diseño, los cuales compiten por cuatro Menciones Especiales (Interacción, Sostenibilidad, Tecnología y Comunicación). Con estos reconocimientos, Fuorisalone quiere enfatizar el valor de la Cultura del Diseño, que no necesariamente se manifiesta sólo en su expresión física y estética, sino también en su contenido más profundo, produciendo valor y ofreciendo visiones alternativas y más vanguardistas.

En el caso de la categoría de Tecnología, y esta edición en concreto sobre EARTHIC LAB X FORMAFANTASMA, el premio distingue al proyecto de Cosentino por “liderar la innovación al restablecer un equilibrio entre los seres humanos y su entorno, destacando el uso de la tecnología como un pilar fundamental en la protección del planeta”. La instalación fue seleccionada entre cientos de instalaciones que se congregan durante la Semana del Diseño de Milán, resultando ganadora en esta modalidad frente a las propuestas de empresas como Google, Samsung o KIA, entre otras.

“Este reconocimiento es un punto de inflexión dentro de nuestra larga trayectoria vinculada a la Semana del Diseño de Milán, y confirma que nuestra apuesta por la sostenibilidad y la responsabilidad medioambiental, plasmada tanto en la instalación como en la serie EARTHIC es valorada por la comunidad internacional del diseño y la arquitectura. Quiero trasladar mi sincero agradecimiento, y el de toda la compañía, a todos los que han contribuido a hacer posible este logro: al equipo de Formafantasma por su creatividad y visión del diseño sostenible. A nuestros colaboradores, clientes y proveedores. Y especialmente al equipo de Marketing de Cosentino por su esfuerzo, dedicación y cuidado de cada detalle”, afirma Damián Granados-Lorca, VP Global de Marketing de Cosentino.

El jurado encargado de las Menciones Especiales ha estado formado por distintas personalidades del mundo del arte, el diseño o la arquitectura tales como Francesco Zurlo, Decano de la Escuela de Diseño del Politecnico di Milano; Nicola Ricciardi, Director Artístico de Miart; Federica Sala, Curadora y EIC de The Good Life Italia; Giada Daniele, arquitecta; o Caroline Corbetta, Comisaria de Arte Contemporáneo y Directora de Il Crepaccio, entre otros profesionales.

EARTHIC LAB expone el proceso de creación de EARTHIC by Silestone XM, la colección cápsula, cuyo lanzamiento oficial se producirá el próximo mes de mayo, que se traduce en una nueva generación de superficies sostenibles con una composición de hasta el 30% de materiales no convencionales y reciclados, y con un máximo de 10% de sílice cristalina. La colección está dotada además de una estética única que nace desde su interior, como resultado de su proceso de producción, y materializa la visión de Cosentino de una superficie sostenible de diseño que no compromete la calidad y el rendimiento.