Caparrós supera los 53 millones de kilos vendidos en 2020 y los 50 millones en facturación

Los candidatos a presidente y secretario del PP de Almería, Javier A. García y Ramón Fernández-Pacheco, visitaban esta mañana junto al vicesecretario general de Política Territorial del PP, Antonio González Terol, la sede de Grupo Caparrós en El Alquián. González Terol ponía en valor esta firma almeriense, presente en más de una decena de países, y de la que destacaba la calidad de sus productos, especialmente del tomate cherry Lobello y de la Sandía Caparrós Premium , “que hablan muy bien de esa producción”, añadía, señalando a la comercialización de más de 53 millones de kilos de productos hortofrutícolas por parte de Grupo Caparrós en 2020, cuando su facturación superaba los 50 millones de euros. Asimismo, el vicesecretario general de Política Territorial del PP felicitaba al director general de la empresa, Pedro Caparrós, por devolver a la sociedad parte de lo que ha recibido a través de la Fundación Pedro Caparrós, presentada recientemente en la Diputación Provincial de Almería.

Por su parte, Javier A. García agradecía a González Terol su visita a la “cuna de la dieta Mediterránea”, donde ha explicado que se cultivan “pequeños trozos de salud que se exportan para que las personas se impregnen de ella”, y todo se ha conseguido gracias a una agricultura familiar, hecha a sí misma con el trabajo, el esfuerzo y el sudor de los almerienses.

El candidato a secretario general y alcalde de Almería, Ramón Fernández-Pacheco destacaba que el modelo de agricultura de Almería es probablemente “el más sostenible del mundo y el más eficiente” logrando convertir lo que era un desierto en la huerta de Europa. Fernández-Pacheco afirmaba que “gracias a Almería muchos países comen sano en invierno” y ese milagro ha sido posible con empresarios como Pedro Caparrós que desde hace muchos años lucha en un mercado competitivo.

“La agricultura de Almería no clama por ayudas, no quiere subsidios, no quiere reglas del juego especiales para ser competitiva, lo único que necesita son parámetros de justicia para poder competir en igualdad de condiciones y seguir aportando riqueza, empleo y progreso a una provincia como la nuestra, que no para de crecer y que se ha situado en el panorama nacional como una tierra pujante en muchos sectores y de manera especial en el agrícola”, señalaba.