Ginés Peregrín: “La hostelería se ha ido haciendo daño poco a poco”

Es un hecho que la hostelería está sufriendo pese a encontrarse en la temporada en la que a este sector, por norma general, es protagonista. La falta de personal cualificado es un problema que afecta a miles de hosteleros, no solo en Almería, sino que también a nivel nacional: las personas se niegan a trabajar en la hostelería pese a gran necesidad de personal que tiene el sector.

“La hostelería se ha ido haciendo daño a sí misma poco a poco. Tanto en cuestión de horarios como en cuestión de salarios, y sobre todo, en relación horario y salario. Por eso, ahora las hosteleros nos encontramos ante un gran problema”, explica Ginés Peregrín, chef del restaurante almeriense que lleva su mismo nombre.

Según cuenta Peregrín, este no es un problema exclusivo de esta temporada, sino que ha venido acarreándose y engordando desde tiempo atrás. “Ahora soy empresario, pero cuando trabajaba de camarero, hace once años los sueldos ya eran bajos, los horarios desorbitados y las horas extras a veces no se pagaban. Ha habido cosas que no se han hecho bien y ahora estamos sufriendo sus efectos. A todo ello se le ha sumado el covid-19 que hizo que muchas de las personas que trabajaban en la hostelería se movieran hacia otros sectores con condiciones mejores”, cuenta.

Con ello, el chef viene a decir que todos los errores que se han venido cometiendo a lo largo de los años anteriores y que no se han solucionado han llevado a la hostelería a un punto de inflexión en el que los hosteleros a plantearse nuevas formas de gestionar a sus plantillas.

"Ha habido cosas que no se han hecho bien y ahora estamos sufriendo sus efectos", Ginés Peregrín

Según cuenta Peregrín, en este sentido, varios empresarios decidido enmendar este problema y han apostado por cambiar las condiciones laborales de sus trabajadores que se han visto traducidas más días libres de lo convencional para sus trabajadores y un aumento significativo de sueldos. A lo que en algunos casos también se ha sumado el cierre de restaurantes y bares durante el fin de semana, que a primera vista en el caso de la hostelería puede parecer un suicidio, ha resultado en un mejor rendimiento y fidelidad de los trabajadores. Además, dichos establecimientos no han sufrido ningún tipo de disminución en las cifras de su facturación.

En este sentido, el chef destaca la importancia de mantener al personal feliz, dado que “Una persona con ganas de trabajar lo es todo. Puede que un camarero no tenga formación pero si hace que los comensales se sientan a gusto, sepa vender la esencia del restaurante y sepa atender a las mesas con una sonrisa, es igual de válido para este trabajo que alguien con un título. Y, para mí una persona con tales características, automáticamente se vuelve en una persona cualificada para trabajar en hostelería”.

Por su parte, Ginés Peregrín ya ha tomado riendas en el asunto. Los trabajadores de su restaurante disfrutan de dos días y medio libres a la semana y ahora está barajando la posibilidad de ampliarlo a tres días y unos sueldos, que según el chef, son muy competitivos.