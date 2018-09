José María Rossell pide 300 millones en inversiones a las distintas administraciones

El fundador del Grupo Hoteles Playa Senator, renombrado recientemente como Senator Hotels & Resorts, José María Rossell, sentó cátedra ayer en la Universidad de Almería con su conferencia titulada 'El Turismo como motor de la economía almeriense', en el marco del acto conmemorativo del Día Mundial del Turismo.

El empresario nacido en Gerona pero afincado desde hace décadas en Almería lanzó una serie de ideas, sin pelos en la lengua, para mejorar el panorama turístico provincial, con una apuesta que ha de llevar el marchamo de calidad para dejar atrás, de una vez por todas, "los ingresos medios más bajos por habitación de toda España" que luce Almería, con "la creación de destinos como espacios de alta calidad de vida, donde se generan experiencias basadas en la creatividad y la innovación", así como "renovación urbana", a través de un "un paisaje propio y diferenciador", lo que generará "mayor empleo y rentabilidad"

Aboga por una provincia limpia, poner en valor la historia y todos los tipos de turismo industrial

En ese sentido, reconoció que destinos como Mojácar o Roquetas de Marestán en un punto bajo de rentabilidad y empleo. "Si se da más calidad y se cobra más, se generaría más empleo", dijo.

Rossell pidió unidad de acción por parte de las administraciones y señaló al Gobierno central, a la Junta de Andalucía y a la Diputación Provincial de Almería para que trabajen codo con codo e inviertan conjuntamente 300 millones de euros en "mejorar la calidad, el respeto y la higiene medioambiental o una adecuada señalización de las zonas de interés turístico". A su juicio, la buena imagen se logra con algo espectacular, como ocurre en Bilbao con el Museo Guggenheim o en Valencia con la Ciudad de las Artes y Ciencias. Por eso, solicitó para que en Almería se declare Parque Nacional el Desierto de Tabernas y el Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar, con una colaboración real y unificada de las administraciones, en colaboración con la iniciativa privada.

Los 300 millones de inversiones de los que habló los destinaría a crear un centro golfístico apoyado en el valor ecológico del entorno y un centro de entrenamiento con campos de fútbol para acoger a equipos del norte de Europa que vengan a entrenar y a preparar sus pretemporadas aprovechando el buen clima.

También abogó por "cosas simples y baratas" como "una provincia limpia, sin papeles en el suelo", pues los turistas procedentes de Europa vienen de ciudades limpias y sin papeles en el suelo; jardines y parques cuidados, con zonas de descanso y de agua; poner en valor la historia de la provincia; aprovechar el turismo industrial, ya sea con los invernaderos, como hace Lola Gómez Ferrón en Clisol Agro, así como el turismo astronómico y el de cine, con Almería como plató natural, para lo que abogó por conservar y potenciar los decorados de los rodajes, además del turismo solar, con la PSA; también, hay que recuperar las largas estancias de invierno de los jubilados que llenaban Roquetas, para lo que solicitó a la UAL que haga estudios acerca de las bondades del clima almeriense para aquellas personas con reuma o artritis, entre otras dolencias.

Como conclusión, Rossell abogó por trabajar para que Almería sea destino lleno de experiencias, pues "hay muchas que aún no conocemos ni los almerienses". Recordó que loLo que no se publicita no se vende… "Los folletos han de estar en cuatro idiomas, hay que crear un foro con representantes de todas las ofertas turísticas para conocer a fondo todas las experiencias...". Y concluyó pidiendo al l Consejo Social de la UAL que siga organizando eventos de este tipo para dar a conocer las necesidades y situación del turismo o de otros sectores estratégicos de la provincia.